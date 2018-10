Jaume I ho intentarà de nou a Cullera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La ciutat programa una recreació històrica del frustrat intent de la presa del Castell per part del monarca / L’acte institucional dels Distintius, dansades i un mercat medieval completen la Setmana del 9 d’Octubre

En 1235 Jaume I va patir un dur revés en la reconquesta. En l’avantsala de la caiguda de València, el monarca va haver de renunciar a prendre Cullera. Un contratemps que va donar al trast amb la seua estratègia militar. Les pedres de les seues catapultes no aplegaven al Castell, recinte on s’amuntegava la població sarraïna amb el bestiar, com així es relata en el «Llibre dels fets». Frustrat, el rei va alçar el setge i es va retirar amb les seues tropes.

Este 9 d’Octubre la capital turística de la Ribera tornarà a donar-li una altra oportunitat al ‘Conqueridor’. La ciutat celebra per segon any consecutiu la recreació històrica de l’arribada de Jaume I a la ciutat. És un dels actes més destacats de la programació que l’ajuntament ha preparat amb motiu de la celebració de la Setmana del 9 d’Octubre.

El recorregut s’iniciarà a partir de les 19 hores en la plaça Andrés Piles i transcorrerà pels principals carrers del centre, seguint per Del Vall, plaça de la Llibertat, Rei En Jaume, la Marina, Passeig Doctor Alemany i, finalment, Jardins del Mercat. En este últim punt, es dirigirà a la població.

La recreació l’ha organitzada la regidoria de Patrimoni Històric i Museus, dirigida per Amparo Jover, en un intent de donar un major realç a la festa dels valencians i posar en valor este fet històric mític.

El sèquit reial, del qual també formarà part Na Violant d’Hongria, anirà acompanyat de cavalleria, heralds, filades de moros i cristians, música i personatges d’època. Participaran agrupacions de músics de la Societat Ateneu Musical de Cullera i la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

Dansades i acte institucional

Cullera celebra enguany el 9 d’Octubre sota el lema ‘El nostre moment’. Amb ell, l’ajuntament vol posar en valor el present de la ciutat que cristal·litza en els seus ciutadans. Per açò, en els Distintius 9 d’Octubre d’enguany s’ha premiat el talent i l’esforç col·lectiu. En la modalitat individual, tres jóvens investigadors rebran el premi en l’acte institucional que se celebra el dia 8, a partir de les 20 hores en l’Auditori Municipal.

Es tracta de l’enginyer especialista en sistemes d’estalvi energètic i lluita contra el canvi climàtic Antoni Sapiña Grau, la investigadora en el camp de l’oncologia Begoña Pineda Merlo i la pedagoga experta en l’aprenentatge de segones llengües en l’àmbit universitari, Lucía Osa-Melero. Abans de l’acte institucional, la Muixeranga de Cullera actuarà en els Jardins del Mercat a les 19 hores.

Per al matí del diumenge, a partir de les 12 hores en la plaça d’Espanya tindrà lloc una demostració de balls i danses valencianes a càrrec de la Colla Pas Pla i l’Associació Cultural de Tabaleters, Dolçainers i Danses de Cullera.

De cara al següent cap de setmana, del 12 al 14 d’octubre, el centre de la ciutat acollirà una nova edició del mercat medieval amb teatre infantil, espectacles de carrer, marionetes i acrobàcies.