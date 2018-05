Joan Martín Gallur és nomenat fill predilecte de l’Alcúdia

Print This Post

L’Ajuntament va aprovar el seu nomenament, per unanimitat, en el plenari del mes de març.

Joan Martín Gallur ha sigut nomenat fill predilecte de l’Alcúdia. Una proposta d’alcaldia que va ser aprovada per unanimitat el passat mes de març.

Tot i que va nàixer l’any 1927 a Tavernes Blanques, Joan és apreciat pels veïns i veïnes de l’Alcúdia, molt volgut en la localitat per l’aportació a la cultura local.

En un acte al qual assistiren amics i familiars, Joan va rebre per part de l’alcalde Andreu Salom, el certificat de l’acord plenari pel qual ha sigut nomenat fill predilecte de l’Alcúdia, la més alta distinció que concedeix l’Ajuntament.

Joan, estimat per uns i per altres, poeta i escriptor, va agrair aquest reconeixement de la manera que tots els coneixen, amb ironia, emoció i molt d’humor.

Després de l’acte de reconeixement, seguiren els festejos on un emocionat Joan Martín Gallur, persona entranyable i sempre disposta, tal com asseguren els seus arrimats, gaudia d’un moment que per sempre quedarà al record.