Jorge Rodríguez s’acomiada del cònsol d’Equador després d’una etapa marcada per la cooperació

El cònsol d’Equador a València, Gabriel Monge Fierro, ha mantingut una trobada amb el president de la Diputació dins de la ronda de visites institucionals amb motiu de la fi de les seues funcions de representació

La bona relació entre la Diputació de València i el consolat ha marcat el to d’una reunió en la qual s’ha subratllat el saldo positiu en termes de cooperació entre ambdues institucions

12/09/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha mantingut aquest dimarts una trobada amb el cònsol d’Equador a València, Gabriel Monge Fierro, amb motiu de la finalització de les seues funcions institucionals després de deu anys al capdavant de la representació consular.

El to de la reunió ha estat marcat per l’agraïment i la cooperació que ha existit en els últims anys entre el govern provincial i el consolat. Entre les accions més destacades es troba la donació per part de la Diputació de València i Egevasa d’una planta potabilitzadora d’aigua per a ajudar als damnificats pel terratremol que va tenir lloc a l’Equador en 2016.

Així mateix, també destaquen altres actuacions com la realització d’un concert solidari per l’Equador en el Teatre Principal de la ciutat de València, accions en matèria d’ocupació enfocades en l’autoocupació i la transferència de coneixements, així com accions de tipus cultural com la commemoració dels 208 anys del Primer Crit de la Independència d’Equador en un acte que va tenir lloc en el Centre Cultural La Beneficència.

Compromís d’ajuda al desenvolupament social

Equador va patir en 2016 un terratrémol de magnitud 7,8 que el mateix president del país, Rafael Correa, va definir com “la tragedia més gran dels últims 67 anys”, una catàstrofe que es va saldar amb més de 600 víctimes mortals i milers de ferits.

Així, en la línia de compromís d’ajuda al desenvolupament social de la Diputació de València, i al costat d’Egevasa, es va prendre la decisió de donar al país una planta potabilitzadora d’aigua per a ajudar als damnificats pel terratrémol.

La potabilitzadora que es va enviar a l’Equador va servir per a garantir l’aigua potable a les zones afectades pel terratrémol i per a proveir a una població d’entre 90.000 i 150.000 persones diàriament, ja que produeix 1,2 milions de litres al dia, aproximadament mitja piscina olímpica.