Jornada per a commemorar el Dia de la Meteorologia Mundial

Este acte s’ha fet homenatge a tots els professionals valencians

“Preparats per al temps, preparats per al clima”. Així és com aquest any els meteoròlegs volen celebrar este Dia Mundial de la Meteorologia. Tot un homenatge a tots els professionals que, cada dia, ens informen sobre les temporades de fred o calor; les èpoques de borrasques o els dies que vindran amb aire, pluja o solejats.

Ha sigut este matí quan, a València, s’ha celebrat una jornada per a commemorar este dia. Un acte en què han participat el delegat de l’Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat, Jorge Tamayo, junt amb el delegat del Govern a la Comunitat, Juan Carlos Moragues.

Un dia que se celebra des de fa 68 anys. Cal destacar que ací a la Comunitat disposen de dades d’observatoris meteorològiques des de l’any 1859. I ara ja tenen un total de 43 estacions meteorològiques autonòmiques.