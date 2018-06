Josep Bort: “Els vehicles elèctrics són el present”

Connect on Linked in

La Diputació de València donarà 750.000 euros a una selecció de municipis per a la compra de vehicles elèctrics

La Diputació de València ha anunciat que iniciarà una convocatòria de subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda una selecció dels 222 municipis pertanyents al Pacte d’Alcaldies de la Diputació.

Els criteris per a la concessió d’aquestes ajudes tenen en compte si el vehicle nou és per substituir un amb motor de combustió; si el municipi ha subscrit el Pacte d’Alcaldies; si la localitat té aprovades ordenances municipals en matèria de mobilitat sostenible; si el municipi concedeix bonificacions a l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics; i si el municipi ha subscrit el pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.