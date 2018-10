El jurat de la Biennal Miquel Navarro de Mislata avalua els 86 projectes d’art públic rebuts

Connect on Linked in

Este projecte cultural és una a posta personal de Carlos Fernández Bielsa, posat en marxa esta legislatura

Per a la regidora de Cultura, Pepi Luján, “la edició ha tornat a resultar un èxit de convocatòria, amb multitud d’artistes emergents que han presentat projectes buscant protegir el planejament urbà dónes de la diversitat, la tolerància i el respecte pel patrimoni social de Mislata”

Els membres del jurat d’esta edició, Tamara Díaz, Oriol Fontdevila, Maite Ibáñez i Alba Braça, han comptat amb la presidència simbòlica de la regidora de Cultura, Pepi Luján, sense qualitat de vot. Durant diverses hores l’equip ha estat reunit per a posar en comú les seues valoracions de les 86 propostes d’art públic presentades a esta edició 2018 de la Biennal de Mislata

La convocatòria demanava intervencions artístiques per mitjà de les que s’afavorira la convivència, la interacció amb l’espai urbà, invitant a generar nous models de participació i propostes d’art públic basades en la igualtat de gènere, la diversitat sexual, l’ecologia, o l’atenció del medi ambient i del patrimoni històric de la ciutat. Així, el jurat ha hagut de valorar la qualitat i idoneïtat de les propostes presentades, i la seua viabilitat per a portar-les a cap.

Entre els projectes presentats, la majoria són d’artistes de procedència nacional, encara que alguns també procedixen d’altres països. En general, per a la comissària de l’edició i portaveu del jurat, Alba Braça, hi “ha hagut un bon nivell de convocatòria, hem comprovat que la majoria de propostes s’adapten a les exigències de les bases i moltes estan avalades per la firma d’artistes emergents de rellevància internacional, o artistes ja premiats per altres certàmens d’art contemporáneo”

La regidora de Cultura, Pepi Luján, per la seua banda ha valorat com un “éxito rotund de convocatòria, que posa de manifest la necessitat de continuar apostant per premis per a generar art públic, perquè amb això estem fent una ciutat més involucrada en l’àmbit cultural, obrim perspectives de com són les coses, invitem a la participació del nostre teixit social i l’art ens acosta a conéixer aspectes molt interessants del nostre tramat social i histórico”

La setmana que ve es donaran a conéixer els noms dels 10 artistes premiats que rebran 1.500 euros per a fer realitat la seua proposta artística. Totes les seleccionades conformaran un itinerari que recorrerà el casc històric de Mislata des de finals de novembre, i durant unes quantes setmanes