El Jutjat d’Alzira dicta el sobreseïment de la causa oberta contra Diego Gómez, alcalde del municipi

El jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 d’Alzira ha resolt el procediment de la denúncia per injúries i calúmnies interposada per Ribera Salud i Alberto de Rosa.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 d’Alzira ha resolt el sobreseïment provisional del procediment obert per la denúncia per injúries i calúmnies a Diego Gómez, alcalde d’Alzira, interposada per Ribera Salud S.A i Alberto de Rosa, director general de l’entitat. Aquest sobreseïment es posiciona a favor de l’Alcalde de la localitat, almenys de forma temporal.

Aquesta denúncia sorgeix arrel unes declaracions de l’Alcalde d’Alzira en una reunió ciutadana el 27 de juny de 2017.

Cal no oblidar que aquest sobreseïment és provisional, i que encara cap la possibilitat de recurs per part de Ribera Salud i Alberto de Rosa, que allargaria molt més aquest procediment.