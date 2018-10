El Grup Popular critica la gestion del regidor de Serveis Publics

Connect on Linked in

No és de rebut el manteniment de les voreres i escocells de la nostra ciutat que en alguns casos arriba a impedir el pas de transeünts per les voreres degut a l’altura dels males herbes

El Grup Popular d’Alzira critica la gestió de l’actual regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, per l’estat de les voreres i escocells de la ciutat.

Molts dels escocells de la ciutat seguixen sense estar replantats, albergant gran quantitat de mala herba i creant una situació d’insalubritat dins del nucli urbà. La neteja dels carrers deixa molt a desitjar i ens causa vergonya les notícies que, des de l’equip de govern es van fer arribar a la ciutadania com la compra de maquinària per a llevar xiclets de què ja mai més es va saber, així com els contenidors per a xiclets agafats als fanals, que només servixen per a embrutar l’ornament de la ciutat ja que no s’utilitzen i a més estan a una altura considerable

Alzira s’està convertint en una ciutat bruta, en mans d’un dirigent que no sap gestionar aquesta àrea i que solament pensa a promocionar la seua imatge personal, fent creure que té la situació controlada encara que la realitat és una altra.

Alzira no es mereix estar en mans de gent tan inexperta que anteposa els interessos polítics partidistes al benestar dels ciutadans.

Els populars demanem que, d’una vegada per sempre esta àrea s’agarre seriosament i que el regidor es pose a treballar per la neteja d’una ciutat que, va ser mereixedora de la granera de plata una distinció que Alzira gaudia amb l’anterior govern popular i ara ha passat que es contemplen escenaris com a voreres plenes de males herbes, sense cap control i donant recer a paràsits i plagues