La AICA obri un altre expedient sancionador a la cadena DIA per incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària després d’una denúncia de LA UNIÓ per venda d’arròs

Fins ara s’havia donat en cítrics, però la possible venda a pèrdues es dóna també en altres productes

25 d’abril de 2018.– Fins ara havia sigut en cítrics, però se suma també l’arròs. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, ha comunicat a LA UNIÓ de Llauradors que obri un altre expedient sancionador a Distribuïdora Internacional d’Alimentació (DIA), en aquest cas per venda d’arròs, i indica que poden derivar-se indicis d’una presumpta venda a pèrdues.

Al juliol de 2017, LA UNIÓ va remetre a aquest organisme del MAPAMA; així com a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Direcció General de Comerç i Consum, una denúncia per la presència en la cadena de supermercats DIA de l’oferta d’un paquet d’arròs “Extra”, amb la seua marca blanca, a 0,39 euros/kg durant el període comprès entre el 22 de juny al 12 de juliol del passat any.

LA UNIÓ entenia amb la seua denúncia que es podria estar vulnerant la Llei de la Cadena Alimentària en oferir un preu de venda per sota dels costos de producció i comercialització. En aquest sentit, els preus oficials pagats per aquelles dates indicaven, segons la Llotja de València, que es cotitzava en origen a 0,56-0,57 €/kg, i a aquell preu caldria afegir-li el cost d’envasament, transport i venda al detall; pel que en cap cas podria vendre’s per menys de 0,65 €/kg. DIA presentava una oferta llavors que era un 40% inferior al que hauria de ser un PVP just i que per tant venia-regalava l’arròs.

A més, l’arròs que venia DIA com a Extra no era tal tampoc, sinó de segona o tercera categoria i una mescla de grandàries i varietats amb escassa qualitat per al seu consum en la cuina.

La AICA assenyala a LA UNIÓ que, després de realitzar les comprovacions oportunes sobre possibles incompliments a la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, s’ha derivat “l’obertura d’expedient sancionador a Distribuïdora Internacional d’Alimentació, S. a., amb motiu de l’incomplir l’obligació de subministrar la informació que li siga requerida per l’autoritat competent en l’exercici de les seues funcions.

Així mateix, indica que de les recerques realitzades “es van derivar indicis d’una presumpta venda a pèrdues, la qual cosa va ser traslladat a l’òrgan competent en matèria de comerç de la Comunitat Autònoma de València”.

A part de ser una presumpta venda a pèrdues -actualment en revisió a conseqüència d’una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que insta al Govern a revisar la legislació en aquesta matèria-, LA UNIÓ considera que algunes accions de les grans cadenes de distribució, com aquesta que va denunciar en el seu moment, vulneren la Llei de Competència Deslleial, “en desacreditar la imatge d’un producte o d’un establiment aliens”. En aquest sentit, amb preus, ofertes i promocions d’aquest tipus, segons LA UNIÓ, s’està denigrant un producte com l’arròs perquè s’està utilitzant, presumptament, el bon acolliment del mateix entre els consumidors per a usar-ho com un commodity perquè aquest adquirisca en la distribució comercial un altre tipus de béns de consum.

LA UNIÓ es congratula d’aquesta nova decisió de la AICA i seguirà traslladant totes aquestes denúncies en tots els productes agraris que puguen ser contràries a la Llei de la Cadena Alimentària i suposen que lel llaurador haja de vendre la seua producció per sota dels costos de producció”, assenyala LA UNIÓ. Així mateix, qüestiona que la Directiva sobre pràctiques deslleials que recentment ha presentat la Comissió Europea no contemple que es legisle sobre aquesta pràctica en el mercat comunitari que tant perjudica a un sector estratègic com l’agrícola