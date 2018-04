La ballarina almussafenya Sandra Fernández, campiona del món de Kizomba i Sembra

Print This Post

El pròxim dimarts 24 d’abril es traslladarà juntament amb la seua parella artística, Esteban Castañer, fins a Angola per a arreplegar el guardó

Sandra Fernández porta 18 anys en el món de ball i es va iniciar en aquestes modalitats fa quatre anys de la mà del seu company

Almussafes, a 18 d’abril de 2018. El ‘World Dance Contest’ celebrat el passat 10 de març a Portugal té entre els seus campions en la modalitat de kizomba i sembra a una almussafenya, la ballarina Sandra Fernández. La jove, que va conèixer aquest tipus de dansa fa quatre anys de la mà de la seua actual parella de ball, Esteban Castañer, continua conquistant títols, després d’aconseguir en 2015 la primera plaça en el Campionat de Kizomba ÁfricaDançar. El pròxim dimarts 24 d’abril viatjaran fins a Angola, país en el qual va sorgir aquest ball que en els últims anys està agafant molta força a Europa, per a arreplegar el guardó.

La ballarina almussafenya Sandra Fernández i el seu company en la pista, Esteban Castañer, es van proclamar el passat 10 de març campions del món de kizomba i sembra en el ‘World Dance Contest’ de Portugal. La sembra és una dansa africana d’origen angolés, considerat com un dels primers balls que es practicaven en parella, i del que va sorgir la kizomba, de similars característiques, però amb menys complexitat. En els últims anys han augmentat considerablement les escoles i congressos que imparteixen aquesta modalitat, que està influenciada per Europa tant en la música com en els passos.

Sandra Fernández va descobrir la kizomba fa quatre anys de la mà del també valencià d’Esteban Castañer, temps durant el qual han tingut l’oportunitat de rebre formació de diferents artistes nacionals i internacionals com Bonifacio Aurio, Mr Tecas, Antonio Bandeira, Tomás Keita, Kwenda Lima, Manuel Dos Santos i Flavie, Yanis, Mafalda, entre uns altres. Aquestes experiències els han donat l’oportunitat de realitzar nombrosos viatges de formació en els quals han adquirit la tècnica que els ha portat a conquistar aquest prestigiós i cobejat trofeu. El pròxim dimarts 24 d’abril viatjaran fins a Angola per a arreplegar el premi que els acredita com a campions mundials d’aquest esdeveniment esportiu de rellevància internacional.

Però el ‘World Dance Contest’ no ha sigut l’únic guardó que ha rebut la parella. En 2015 es van proclamar campions d’Espanya en el Campionat de Kizomba ÁfricaDançar. El seu últim projecte va ser el grup Sonho Doçura, destinat a la formació, en el qual els participants van aprenent els aspectes clau d’aquesta disciplina artística al costat d’Esteban i Sandra i diferents professors internacionals que es reuneixen cada mes a València. Junts han impartit també classe en diferents acadèmies, sales de ball i nombrosos congressos nacionals i internacionals. A més, s’han encarregat de formar a persones que en la actualitat són professors.

Trajectòries

Sandra Fernández porta al voltant de 18 anys en el món del ball. Va començar quan tenia 6 anys i durant més de 12 es va formar en dansa espanyola, flamenc i gimnàstica rítmica i esportiva. Als 18 anys va començar amb els ritmes llatins i després de dos anys va entrar a formar part d’una companyia de ball en la qual va estar quasi un any. Després d’aquest periple per diferents estils va conèixer la kizomba, en la qual ha aconseguit posicionar-se com una de les seues grans figures a nivell internacional.

Per la seua banda, el seu company, Esteban Castañer, va començar també en el ball amb sis anys, fa 22, i durant més de 15 anys es va formar en ball llatí, esportiu, clàssic, contemporani i ballet, entre altres estils. Als 17 va entrar a formar part de diverses companyies de ball per Espanya i fa sis anys va conèixer la kizomba.