La biblioteca d’Almussafes tanca amb èxit l’ampliació del seu horari per a estudiants

La infraestructura ha sumat prop d’un miler d’usuaris des que es va posar en marxa el període extraordinari, el passat 17 de desembre

Les dades reflecteixen una mitjana de 165 estudiants per jornada, amb un pic d’afluència de 215 persones els dijous

Al voltant d’un miler de persones han utilitzat la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes per a estudiar entre el 17 de desembre i el 25 de gener. El consistori va habilitar una vegada més un horari extraordinari perquè els i les estudiants pogueren gaudir dels avantatges que atorga l’edifici per a aprendre els continguts objecte d’examen en les universitats. Els registres de l’àrea de Cultura mostren una mitjana de 165 assistències per dia, amb un pic de 215 persones els dijous. Per primera vegada, entre setmana el tancament es produïa a les 2 h. i no a les 24 h., com era habitual durant aquests períodes.

L’Ajuntament d’Almussafes va concloure el passat divendres 25 de gener l’ampliació de l’horari d’obertura de la Biblioteca Pública Municipal de la localitat per a estudiants “amb un balanç molt positiu”. Amb el final del període d’exàmens en les universitats, el consistori tanca fins al mes de maig aquest servei que, una vegada més, ha obtingut el suport de la ciutadania.

Tal com es desprén dels registres elaborats per l’àrea de Cultura, la iniciativa ha comptabilitzat prop d’un miler de persones usuàries repartides de dilluns a dissabte, la qual cosa suposa una mitjana de 165 estudiants per jornada. A més, l’estadística mostra un pic d’afluència de 215 persones els dijous, sent la franja més concorreguda la que va de les 20 a les 22 hores.

Per primera vegada des de la posada en marxa d’aquest servei, amb el qual l’Ajuntament busca “oferir un espai de silenci, tranquil·litat i concentració per a afavorir l’aprenentatge de les diferents matèries objecte d’examen”, la infraestructura va afegir entre setmana dues hores més, de manera de dilluns a divendres el tancament es produïa a les 2 hores i no a les 24 hores, com era habitual en aquests períodes extraordinaris.

En total, el consistori ha permés l’ús de les instal·lacions per a l’estudi quinze hores al dia entre setmana (de 9 a 14 h. i de 16 a 2 h.) i onze els dissabtes (de 9 a 14 h. i de 16 a 22 h.). Els serveis propis de la biblioteca, com el préstec, la devolució, la connexió a internet i les consultes s’han atés en l’horari habitual d’obertura.