La Biblioteca Municipal d’Alzira programa tallers per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys

Connect on Linked in

Alzira, 29 de març de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de la Biblioteca Municipal, ha programat diferents activitats per al segon trimestre de l’any. A més, dels contacontes que es realitzen, a la Bebeteca, dissabte 21 d’abril, 12 de maig i 16 de juny, per als més menuts, també hi ha previstes activitats per a xiquets i xiquetes més fadrins.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, assegura: “Amb estes activitats acostem l’hàbilt de la lectura als xiquets i xiquetes d’una manera més divertida. Els llibres ens acosten a aventures i coneixements i desperten la imaginació dels més menuts”

Seran tallers diversos, a celebrar a les 17.30 hores de la vesprada a la Sala d’Estudi a la Planta Baixa, els dies:

– Dimecres 11 d’abril, taller “Exploradors de la natura”, per a xiquets i xiquetes de 8 i 9 anys.

– Dimecres 9 de maig, “Contes dolços”, per a xiquets i xiquetes de 6 i 7 anys.

– Dimecres 13 de juny, “Robòtica”, per a xiquets i xiquetes de 10 a 12 anys.

Els interessats a participar en estos tallers, que són gratuïts, han d’inscriure’s a la Biblioteca Municipal. Les places són limitades, a 25 participants per taller.