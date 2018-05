La Casa d’Alós ja compta amb l’elevador destinat a persones amb mobilitat reduïda

Connect on Linked in

Alzira, 22 de maig de 2018.– La Casa d’Alós continua el seu procés d’adequació per tal de mostrar al públic tot el que alberga esta joia arquitectònica pertanyent a l’arquitectura valenciana del segle XVIII.

Acaba de ser instal•lat l’ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda, per tal de poder tindre accés a les plantes superiors. “S’han destinat 85.000 euros en la col•locació de les càmeres de seguretat, per tal d’afavorir la vídeo vigilància. També s’ha intervingut en el sistema antiincendis, així com en l’elevador sense cables”, tal com ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística.

“Ara queda museïtzar l’immoble”, segons la vicealcaldessa i regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, que ha manifestat que “una vegada estiga tot condicionat es podran obrir les portes de la Casa d’Alós a tot el veïnat que vullga conéixer este edifici, que va ser reformat en 1929 i que està decorada amb elements modernistes com la ceràmica d’Onda”.

Un altre element destacable és la típica cuina del segle XVIII que encara conserva la ximenera, així com la decoració d’alicatats ceràmics que fan referència als oficis i costums valencians de l’època.

“Per si sola la casa en si ja és un museu, per tant és un dels edificis patrimonials de totes i tots el alzirenys que mereix ser mostrat”, segons Aguilar.