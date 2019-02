La Casa Jove La Tota de Picassent fa balanç dels usos de la seua Aula Polivalent

Connect on Linked in

L’Aula Polivalent del centre juvenil picassentí s’ha convertit en un espai públic que els i les joves de la localitat usen en les seues hores d’oci.

Els usos d’esta aula son variats i al llarg de l’any acull des de exposicions artístiques fins a reunions d’associacions locals, també serveix com a sala d’estudi, local d’assaig o com a punt neuràlgic de les activitats de la Regidoria de Joventut. D’esta manera, i al llarg de l’any 2018, s’han registrat un total de 32 usos de l’aula en activitats pròpies per on han passat al voltant de 3.600 persones.

A banda dels usos esmentats i que formen part de l’activitat pròpia de la Casa Jove la Torta, l’Aula Polivalent també s’ha cedit a diferents col·lectius i/o associacions. En este cas s’han comptabilitzat un total de 60 usos al llarg del 2018.