La ciutadania d’Almussafes es beneficiarà dels avantatges del descalcificador electrònic instal•lat per l’ajuntament

Dimarts que ve dia 23 de gener, a les 10.30 hores, es procedirà a la instal•lació del descalcificador electrònic davall la rotonda que separa Almussafes i Benifaió, un dispositiu que eliminarà la calç que s’acumula en les canonades, electrodomèstics i maquinària industrial de tot el nucli urbà. Almussafes es convertirà així en la primera població de la comarca a disposar d’esta ferramenta.

L’alcalde, Toni González, el regidor d’Urbanisme, Andrés López, tècnics municipals i operaris de l’empresa instal•ladora es desplaçaran fins al punt de col•locació del desincrustador electrònic anticalcari, una ferramenta que permetrà consumir aigua sense les conseqüències que provoca la calç i que es col•locarà just davall de la rotonda que separa Almussafes i Benifaió, que és on comença la xarxa d’EGEVASA que porta aigua a cada racó de la població.

El descalcificador, que eliminarà a poc a poc les incrustacions ja presents gràcies a l’acció d’un camp electromagnètic que fa cristal•litzar i mantindre en suspensió en l’aigua les sals minerals dissoltes, no requerix de grans obres per a la seua instal•lació, atés que la seua acció electromagnètica es du a terme des de l’exterior de la canonada i sense necessitat de tallar-la.

A més resoldrà un dels grans problemes de la ciutadania: l’excés i acumulació de calç en les canonades que genera obstruccions en la xarxa, l’augment del consum energètic i l’acurtament de la vida útil dels electrodomèstics, entre altres qüestions.

Per a l’execució material d’esta intervenció urbanística, una de les més importantes que veuran la llum este any 2018, el consistori municipal ha aconseguit dos subvencions per a inversions financerament sostenibles de la Diputació, xifrades en 74.000 euros.