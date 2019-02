Sollana i El Romaní modernitzen les seues instal·lacions esportives amb ajuda de la Diputació Recibidos x

Connect on Linked in

La ciutadania del municipi i la seua pedania podran gaudir de la nova piscina, la coberta de la pista de pàdel i els renovats vestuaris del camp de futbol

La diputada d’Esports, Isabel García, ha visitat les noves instal·lacions acompanyada per l’alcalde en funcions, Juan José Martínez, i altres regidors del municipi de la Ribera Baixa

El municipi de Sollana i la seua pedania, El Romaní, estrenen millores en les seues instal·lacions esportives de cara al bon temps. Els veïns i veïnes de la localitat podran gaudir del condicionament dels vestuaris del camp de futbol, la coberta de les pistes de pàdel i una nova piscina en El Romaní, unes obres dutes a terme amb inversions de la Diputació de València, a través dels plans provincials.

La diputada de Joventut, Igualtat i Esports, Isabel García, ha visitat les instal·lacions esportives al costat de l’alcalde en funcions, Juan José Martínez, l’alcalde pedani, Vicent Ferrer, i el regidor de la localitat Francisco Vila. La diputada, durant la seua visita, ha destacat el suport de la corporació provincial als ajuntaments i la seua “autonomia per a decidir quines són les obres més beneficioses per als seus veïns i veïnes”. Per part seua, l’alcalde ha mostrat la seua satisfacció amb el resultat d’aquestes actuacions.

La Diputació de València, a través de plans provincials com el IFS i el SOM, ha donat suport a els projectes realitzats en el municipi amb una inversió de 80.200 euros per a la rehabilitació dels vestuaris del camp de futbol, 42.000 euros per a la instal·lació d’una coberta en les pistes de pàdel a Sollana, i 93.500 per a la construcció de la piscina municipal del Romaní.