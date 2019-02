Emoció i inclusió al partit de Campions de Sueca

Print This Post

La ciutat celebra un partit de bàsquet amistós entre els usuaris de la Fundació SASM i el Centre Ocupacional del municipi, emmarcat dins de les jornades MICE

El director Javier Fesser, l’actriu Athenea Mata i l’exjugador professional Nacho Rodilla, convidats d’honor en la jornada de Campeones que el festival de cine educatiu celebrava a Sueca

Ahir diumenge, la capital de la Ribera Baixa va encetar la primera de les jornades MICE, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu que este any compleix el seu 7é aniversari, amb un apassionant partit disputat per la Fundació SASM i el Centre Ocupacional de la localitat, amb la col·laboració del Club de Bàsquet del municipi al Pavelló Cobert de Sueca.

El públic assistent va gaudir d’una vesprada lúdica-esportiva en la qual el menys important va ser el resultat, ja que l’esperit que es respirava era el mateix que el de la pel·lícula Campeones: inclusió, diversitat i visibilitat. L’esdeveniment va comptar amb la presència del director de la pel·lícula Campeones, Javier Fesser, una visita – no prevista en l’agenda del festival – que va crear molta expectació entre els assistents. Així també, a la visita del director es va sumar a la participació de l’actriu del mateix film, Athenea Mata i la de l’exjugador de bàsquet, Nacho Rodilla, qui va fer el servei d’honor en este partit amistós.

A l’acte van assistir l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i el regidor d’Educació i Cultura de Sueca, Vicent Baldoví, al costat d’una representació de la corporació municipal i del Director General de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i el director del festival, Josep Arbiol. A més a més, fins a Sueca es van desplaçar també participants i organitzadors de la MICE de diferents parts del món com ara Xipre, Turquia, Alemanya o el Canadà.

Després de la cita esportiva, el Centre Bernat i Baldoví es va omplir de gom a gom amb motiu de la projecció de la cinta Campeones, millor pel·lícula de la 33ª edició dels Goya. La sessió va ser presentada pel seu director, un Javier Fesser molt emocionat per la repercussió de la pel·lícula i l’acte multitudinari celebrat a la capital riberenca i per l’actriu principal, Athenea Mata, qui va cridar a la reflexió al pati de butaques i va remarcar la importància del paper que les dones juguen a la pel·lícula. Prèviament, vist l’interés que havia despertat la projecció gratuïta de la pel·lícula, l’Ajuntament va programar una altra sessió a les 17:30 per donar cabuda a tot a l’aforament.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, va mostrar-se molt orgullosa del fet que Sueca hagués estat triada per acollir un acte d’esta envergadura. “És un honor enorme acollir hui a Sueca al director premiat al Goya a la millor pel·lícula en esta edició i a membres del seu elenc. I és un honor indescriptible també que Sueca haja fet hui seu el missatge més important d’este film, convertint-se en un exemple d’igualtat i inclusió. Estem orgullosos de la nostra diversitat i cal normalitzar-la” va afirmar.