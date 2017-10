La connexió per a vianants i ciclistes entre Alfarp, Catadau i Llombai serà una realitat en 2018

La Diputació de València està tramitant en paral·lel l’adquisició dels terrenys i la licitació de les obres, amb un pressupost d’actuació de 240.000 euros

El projecte forma part del Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, que contempla el desenvolupament de 130 quilòmetres de rutes per a vianants i ciclistes en un centenar de municipis valencians

06/10/2017.La Diputació de València acaba d’iniciar alçament d’actes prèvies a l’ocupació dels terrenys necessaris per a dur a terme la construcció de la connexió per a vianants i ciclistes entre Alfarp, Catadau i Llombai, una antiga demanda dels veïns i veïnes d’aquests municipis que el pròxim any veuran convertida en realitat, segons ha confirmat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí.

L’actuació forma part del Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, que, tal com ha recordat Seguí, “permetrà vertebrar les comarques valencianes, des de la perspectiva de la mobilitat sostenible, mitjançant la creació al llarg dels pròxims 8 anys de més de 130 quilòmetres de rutes per a vianants i ciclistes en un centenar de municipis valencians”.

Aquesta ambiciosa aposta contemplava en la seua primera fase un total de 9 actuacions en la comarca de la Ribera, entre les quals destaquen algunes reivindicacions històriques com la ruta entre el Mareny de Barraquetes i Les Palmeres, recentment finalitzada, la rehabilitació del pont Alfonso XIII de Fortaleny i la seua reobertura al trànsit per a vianants i ciclistes, ja adjudicada, o aquesta d’Alfarp, Catadau i Llombai, la tramitació administrativa de la qual ha entrat en la seua recta final.

Així, mentre es continua amb el procediment de licitació de les obres, el projecte construcción de les quals inclou l’adequació dels accessos al municipi d’Alfarp i ascendeix a un total de 240.000 euros, la institució provincial ha decidit avançar en la fase d’adquisició dels terrenys necessaris per a desenvolupar els 480 metres de via per a vianants i ciclistes que discorreran al costat de la CV-520 i permetran connectar de forma segura per a vianants i ciclistes Alfarp amb Catadau i Llombai.

De moment, s’ha citat als propietaris i titulars de drets dels terrenys afectats el pròxim 23 d’octubre en els Ajuntaments d’Alfarp i Catadau per a procedir a l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació. La Diputació de València confia que tots dos processos, el relatiu a l’adjudicació de les obres i l’adquisició dels terrenys, concloguen en el primer quadrimestre de 2018, de manera que a mitjan any puguen començar les obres, el termini d’execució de les quals és d’aproximadament tres mesos.