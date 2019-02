La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha realitzat un balanç positiu dels primers nou mesos de gestió pública

Print This Post

Ana Barceló junt amb Isabel González, Directora Gerent de l'Hospital de la Ribera han destacat a la roda de premsa les millores que han establit al centre alcireny

Ana Barceló, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública junt amb Isabel González, Directora Gerent de l’Hospital de la Ribera han fet un balanç positiu dels primers nous mesos de gestió pública al centre.

Segons ha comentat Barceló, la Conselleria de Sanitat ha invertit més de 7,8 milions d’euros en nous equips tecnològics i en la millora de les infraestructures sanitàries com també ha nomenat que s’hi han contractat més de 450 professionals per reforçar l’atenció primària, especialitats, serveis com Urgències, Quiròfans i la unitat de Vigilància Intensiva.

Per altra banda, han aprofitat la roda de premsa per resoldre els dubtes dels assistents com ara el tema de la falta d’espai al pàrquing de l’hospital o les dates d’espera quirúrgica

Una roda de premsa que ha sigut molt positiva en tots els sentits, a més, Han apostata seguir creant projectes de futur per seguir avançant en la millora de la qualitat assistencial a l’Hospital de la Ribera.