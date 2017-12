La Diputació ajuda als càrrecs electes valencians a formar-se en administració electrònica

La institució provincial dissenya per primera vegada un itinerari formatiu dirigit a tots els alcaldes i regidors d’ajuntaments de la província per a la seua adaptació a la nova legislació

19/12/2017.La Diputació de València ha aprovat en el ple l’itinerari formatiu dirigit a càrrecs electes de la província, una iniciativa que té com a objectiu fonamental formar a alcaldes i regidors dels ajuntaments valencians en administració electrònica, de manera que es facilite la realització efectiva de la nova legislació en matèria administrativa, que aposta per la innovació i la modernització de les entitats locals.

Encara que ja s’havien realitzat accions formatives específiques dirigides a càrrecs electes, la principal novetat és que s’ha dissenyat per primera vegada un itinerari formatiu dirigit a aquest col·lectiu, molt similar al ja encetat per a directius locals. En aquest cas, es realitzaran un total de deu sessions monogràfiques de tres hores de durada cadascuna, a les quals es podran apuntar els alcaldes o regidors que ho desitgen al nombre de sessions que els interessen.

“Aquests plans evidencien la ferma aposta de l’equip de govern per la modernització de les administracions i la formació en tots els àmbits per a donar la millor resposta possible a la ciutadania”, ha assenyalat el diputat d’Administració General i Formació, Pepe Ruiz. Entre els temes que es tractaran en les sessions estan la transparència, gestió pública local, administració electrònica i bon govern.

L’aforament màxim de cada sessió serà d’al voltant de 70 persones. Tot el professorat és expert en les matèries de referència, i procedeixen tant de l’àmbit universitari nacional, regional i local. L’itinerari s’emmarca en la iniciativa #DIVALDirectia de la Diputació de València, que pretén contribuir a fomentar la innovació de l’administració pública, adaptant-se a les noves tendències tecnològiques per a unes institucions públiques més eficients i modernes.