La Diputació destina 3,5 milions d’euros a dignificar cementeris i el seu entorn

La falta de nínxols és un dels principals problemes amb els quals es troben els alcaldes i alcaldesses en els seus municipis

A través dels plans provincials, els ajuntaments han decidit apostar per unes obres que no són atractives però sí necessàries

31/10/2017.La falta de nínxols és un dels principals problemes amb els quals es troben els alcaldes i alcaldesses en els seus municipis. Ho testifiquen les més de 25 obres de millora, reforma i creació de nous nínxols executades en diferents localitats amb fons de la Diputació de València, les quals, en el seu conjunt, sumen més d’1,5 milions d’euros. En total, la institució ha destinat 3,5 milions a dignificar cementeris i el seu entorn, amb aquestes i altres actuacions.

D’aquesta manera, s’està complint amb un dels objectius anunciats pel president de la Diputació, Jorge Rodríguez, qui en el ple d’investidura va avançar la voluntat de la nova Corporació de “concentrar més recursos en els plans provincials i respectar l’autonomia d’alcaldes i alcaldesses a l’hora de decidir les inversions que necessiten els seus municipis, posant fi a 20 anys d’arbitrarietat”.

Algunes d’eixes inversions no són tan atractives com la millora d’instal·lacions esportives, carreteres i altres infraestructures públiques, però són igualment necessàries, com és l’adequació dels cementeris a la qual estan donant resposta els municipis, demostrant que “no ens equivoquem en confiar en la responsabilitat d’alcaldes i alcaldesses”.

Unes instal·lacions dignes, accessibles i equipades

En total han sigut 65 municipis de la província els que han decidit invertir en unes obres necessàries i molt demandades pels veïns i veïnes dels pobles. Unes actuacions que s’han executat a través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), i del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) amb l’objectiu d’humanitzar l’entorn dels cementeris i dotar-ho de tots els serveis oportuns.

Així, amb més d’un terç dels fons s’ha ampliat el nombre d’espais per a difunts a l’interior de les necròpolis, però en alguns casos les ajudes s’han destinat a condicionar accessos i zones d’aparcament, com és el cas de Carlet, amb una inversió propera als 200.000 euros. Altres localitats com Novetlè, Tavernes Blanques, Sot de Chera o Bugarra han optat per adequar els carrers limítrofs als seus cementeris, així com la mateixa accessibilitat, amb la repavimentació de camins i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

La reparació de cobertes d’accés a Villanueva de Castellón i L’Alcúdia de Crespins, la instal·lació de papereres a Massamagrell, el ajardinament dels cementeris de Zarra i Terrateig, el proveïment d’aigua potable a Alfauir o la construcció d’unes condícies i una vetla a Pinet són també exemples d’aquesta responsabilitat en la gestió.