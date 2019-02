La Diputació entrega els primers premis Go! de Transparència i reforça el diàleg amb la ciutadania

Connect on Linked in

Jordi Vila en Investigació, Adrián Vicente i Áurea Jordán en Participació, ACICOM en Col·lectius Socials i Rafael Camacho en Mitjans i Xarxes Socials han sigut els guardonats

El president, Toni Gaspar, coincideix amb el diputat Roberto Jaramillo en què “la transparència no fa a les institucions vulnerables, sinó que enforteix la seua credibilitat, honestedat i confiança

La Diputació de València ha entregat aquest dimarts els primers premis Go! de Transparència, en el full de ruta de la corporació provincial per reforçar el diàleg entre les institucions i la ciutadania. Jordi Vila, en Investigació, modalitat Transparència; Adrián Vicente i Áurea Jordán, en la modalitat Participació; ACICOM en la promoció del govern obert en Col·lectius Socials; i Rafael Camacho en Mitjans i Xarxes Socials han sigut els guardonats.

En paraules del president de la Diputació, Toni Gaspar, “la transparència no fa a les institucions vulnerables, sinó que enforteix la seua credibilitat, honestedat i confiança”. Per a Gaspar, que ha clausurat l’acte celebrat al Pati dels Scala de la Diputació, amb la presència del conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, “la participació democràtica ja no cap només en les urnes; també necessita espais i temps permanents per al diàleg entre la institució i els ciutadans”.

Per part seua, el diputat de Transparència, Roberto Jaramillo, ha explicat que “el compromís fonamental de l’estratègia Go! de la Diputació és treballar en el marc d’un vertader projecte d’innovació social i democràtica”. Per a aconseguir aquest objectiu naixen aquests premis que “reconeixen la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la investigació, la divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert”, ha afegit Jaramillo.

Transversalitat i discreció

El conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, ha tancat un acte al qual també ha assistit la vicepresidenta de la Diputació, Mª Josep Amigó, les diputades Rosa Pérez Garijo i Pilar Moncho, i els diputats Miguel Bailach i Rafael Soler. El conseller ha assenyalat que “en transparència hem avançat molt, sobretot referent a dació de comptes, però encara queda molt per fer”.

Alcaraz ha manifestat que “la transparència no és màgica, però tampoc pot quedar reduïda a un gest de bona voluntat”. En opinió del responsable del Consell, “la transversalitat i la discreció són essencials tant en política com en transparència”.

Projectes premiats

En aquesta primera convocatòria dels premis Go! Ha sigut reconeguda la utilitat del projecte de Jordi Vila, amb el seu treball basat en informes de la Sindicatura de Comptes sobre el control intern d’ajuntaments valencians de 20.000 i 50.000 habitants. La investigació premiada analitza igualment els factors polítics i socials que poden influir sobre la transparència d’aquests ens locals.

Adrián Vicente i Áurea Jordán també han destacat en matèria d’investigació, amb un áccesit en Transparència i el primer premi en la modalitat de Participació, amb el seu projecte sobre la participació ciutadana amb anàlisi a entitats locals i estrangeres que els van permetre identificar que, encara que moltes vegades es parla de participació, no totes les experiències són transparents i col·laboratives i posen a la ciutadania en el centre.

La nòmina de premiats la completen l’associació ACICOM, que treballa des de 2010 en el camp del Govern Obert, sobre la base de la resiliència i l’apoderament de la ciutadania, segons ha destacat el seu responsable, José Ignacio Pastor; i Rafael Camacho, que ha dedicat el reconeixement a “totes les persones a les quals seguisc i amb les quals compartisc informació”. ACICOM ha sigut guardonada en la categoria de Societat Civil, en la modalitat d’associacions, i Camacho en la modalitat de Mitjans i Xarxes Socials, pel seu projecte ‘Transparència a Espanya’.

‘Transparència a Espanya’ porta en marxa tres anys i mig i reuneix notícies d’actualitat, blogs i articles d’opinió i acadèmics, un compendi de continguts que va començar a analitzar la transparència en clau nacional i es va anar expandint cap a la participació. En l’actualitat és “un repositori amb més de 10.000 continguts d’accés lliure i gratuït que s’ha convertit en espai de referència a Espanya en assumptes de govern obert”.