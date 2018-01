La Diputació estudiarà l’aplicació de tècniques d’anàlisis d’ADN en l’àmbit formatiu, sanitari i agrícola

Connect on Linked in

La diputada de Salut i Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha visitat l’empresa valenciana Sistemas Genómicos

La corporació provincial, que comparteix amb aquesta firma el seu interès per l’àmbit de la salut, la agroalimentació i la recerca, analitzarà possibles vies de col·laboració i divulgació centrades en les comarques

16/01/2018.La diputada de Salut i Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha visitat aquest dilluns l’empresa Sistemas Genómicos, la primera i major firma espanyola especialitzada en seqüenciació genètica que enguany compleix dues dècades dedicades a l’estudi i aplicació de tècniques en l’àmbit de la salut, l’agroalimentació i la recerca. Tres àrees en les quals la Diputació de València vol explorar noves vies de col·laboració i divulgació centrades en les comarques.

“Ha estat apassionant veure la il·lusió i les ganes amb les quals treballa tot l’equip investigador i, sobretot, haver conegut les expectatives que té l’aplicació d’aquesta nova ciència per a l’avanç de la societat”, ha reflexionat la diputada en finalitzar la visita. “Unes expectatives sobre les quals una administració pública sempre ha d’estar al tant per a poder aconseguir i oferir resultats en benefici de la ciutadania”.

La responsable del grup Ascires al que pertany Sistemas Genómicos, Lorena Saus, ha informat a Berenguer de les possibilitats de futur d’aquestes tècniques i de la importància de comptar en el nostre territori, en el parc tecnològic de Paterna, amb una empresa innovadora com aquesta. Una companyia que compta amb un elevat percentatge de dones en plantilla i, encara més notable, en nombrosos llocs d’alta direcció.

La mateixa Saus s’ha referit a aquesta plantilla multidisciplinària que ella lidera com “un equip de 120 persones amb molt talent que creix entorn d’un 15% anual”. “Creem ocupació d’alt valor afegit i treballem amb tecnologies innovadores que ajuden a la detecció i diagnòstic de malalties genètiques, al desenvolupament de tractaments específics contra el càncer, així com a la identificació d’organismes modificats genèticament en el camp alimentari”, ha concretat.

Col·laboració públic-privada

“Des de la Diputació volem veure com podem traslladar tota l’experiència, treball i recerca d’aquesta empresa a tota la província, i en quines línies podem col·laborar, tant de salut com a educatives, per a fomentar l’estímul per la recerca i la innovació, que és el futur de la ciutadania”, ha manifestat Berenguer, responsable de l’Escola de Viticultura i Enologia de Requena i de la Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja.

“La genòmica és una ciència molt nova i a través de la fundació Quaes tenim uns programes de formació que estarem encantats de desenvolupar de la mà de la Diputació”, ha respost la consellera delegada del grup Ascires, qui comparteix amb la corporació eixe punt de vista comarcal, i des del grup de la qual també s’ha posat l’accent en la branca que es dedica a la certificació d’autenticitat de productes (a verificar, per exemple, una determinada denominació d’origen).

En últim lloc, Saus no ha volgut donar per finalitzat el recorregut per les instal·lacions de l’empresa sense abans anunciar el que serà el seu pròxim objectiu: “És un programa nou que llançarem que es diu CardioPredict, dirigit a adolescents de més de 16 anys”. “Servirà per a donar-los pautes de comportament en temes de cardiologia i predir la detecció de possibles morts sobtades”, ha conclòs.