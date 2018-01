La Diputació impulsa el desenvolupament rural ajudant a engegar una xarxa de grups d’acció local

El president, Jorge Rodríguez, ha signat un acord de colaboració amb Redteval, una nova federació de desenvolupament territorial que rebrà una aportació de 60.000 euros i l’assessorament tècnic de la corporació

Divalterra s’encarregarà d’atendre les necessitats i projectes plantejats pels grups d’acció local, els donarà resposta de forma coordinada i contribuirà a donar-los una major difusió

08/01/2018.La Diputació de València, a través de la seua empresa pública Divalterra, reforçarà l’impuls que ja dóna al desenvolupament rural en la província de València amb la signatura d’un acord de col·laboració amb la Xarxa de Desenvolupament Territorial de València (Redteval). Amb aquesta rúbrica, la corporació que presideix Jorge Rodríguez lliurarà 12.000 euros a cadascun dels cinc grups d’acció local que componen aquesta nova federació. En total: 60.000 euros d’inversió contra la despoblació.

No obstant açò, com explica el propi president de la Diputació, l’ajuda que es va a prestar a Redteval va a anar molt més allà de l’àmbit econòmic: “També hem volgut ajudar-los amb altres dues qüestions que són essencials: d’una banda, amb una seu física que els permeta tenir un lloc en el qual desenvolupar la seua activitat; i per una altra banda, amb l’assessorament en tot tipus de projectes a través de l’empresa pública Divalterra”.

Diego Ibáñez, president de Redteval i alcalde de Bèlgida, ha celebrat aquesta bona sintonia amb la corporació provincial i la seua lluita contra la despoblació. “Aquest conveni és un pas endavant per al desenvolupament rural”. “La idea és obtenir subvencions de la comunitat europea que ens ajuden a portar endavant projectes que generen treball de llarga durada”, explica Ibáñez. “Amb açò fixarem població i tindrem les escoles obertes; en definitiva, no estarem condemnats a perdre població i acabar desapareixent”.

En la signatura del conveni han estat presents, a més d’Ibáñez, per Som rurals; José Caballer, del GALP La Safor; Rafael Darijo, de la Associació desenvolupament rural Turia-Carlderona; Oscar Martínez, de l’Associació per al desenvolupament sostenible dels municipis del Macizo del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer; i José Luis Saló, de l’Associació per al desenvolupament rural sostenible Rurable, a més dels cogerents de Divalterra, Xavi Simón i Agustina Brines.

Redteval i el Desenvolupament Rural

Redteval es crea com una federació de grups d’acció local de la província de València amb l’objectiu de gestionar i col·laborar amb els grups d’acció local en projectes de cooperació. Entre les seues activitats i línies d’actuació destaca el suport als sectors de població més desfavorits, la posada en valor dels productes locals, la promoció d’accions que faciliten la creació d’ocupació, així com la potenciació de la formació i la regeneració del medi ambient, entre altres coses.

Així, aquests grups que aglutinen a més de 160 municipis de caràcter rural, quatre d’ells de caràcter pesquer, representen el 60% del total de municipis de la província i són “un clar objectiu” per a la Diputació, “especialment per aqueixa lluita comuna que tots i totes hem de tenir contra la despoblació que estem patint”. “Des de la Diputació de València tenim el repte de que cap municipi es quede al camí, especialment els més xicotets, i per açò hem volgut treballar de la mà dels grups d’acció local”, ha defensat Rodríguez.

Ara, amb aquesta aliança estratègica, esperen aspirar a aconseguir una part dels 12 milions d’euros de fons estructurals europeus atorgats per la Generalitat durant la vigència de l’actual Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. I ací és on Divalterra pot aportar la seua experiència a l’hora de donar forma a les idees presentades pels grups d’acció local per a unificar criteris i presentar projectes viables des del punt de vista tècnic per a obtenir aqueixes ajudes. “Necessitem assessorament tècnic i per açò és molt important que Divalterra ens estiga recolzant”, agraeix Ibáñez.

“En el nostre grup de acció local tenim L’Ombria del Benicadell, que és un espai natural protegit que toca a deu municipis”, posa com a exemple l’alcalde de Bèlgida. “Tenim un potencial molt fort per al turisme rural i un dels projectes que portem entre els deu municipis seria fer un projecte comú per a posar en valor L’Ombria”, ha conclós.