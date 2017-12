La Diputació innova en la seua oferta d’esport i oci en Expojove amb la Igualtat com a protagonista

Isabel García: “Hem cuidat fins a les lletres de les cançons del karaoke i les activitats infantils per a fomentar el joc no sexista”

L’estand de la corporació compta amb l’únic simulador virtual de ràfting d’Espanya, que podrà gaudir-se en Fira València fins al 4 de gener

27/12/2017.La diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García, ha visitat aquest dimecres l’estand amb el qual un any més la Diputació de València participa en Expojove. Un espai centrat en l’esport i l’oci infantil, amb la Igualtat com a gran protagonista per a fomentar l’esport i el joc no sexista, i atractives novetats com el primer simulador virtual de ràfting d’Espanya.

Isabel García ha volgut destacar les novetats d’enguany, entre les quals es troba aquest simulador, que des de l’obertura d’aquesta 36ª edició de Expojove ha atret l’interés de joves i adults. La diputada ha destacat que totes les activitats “estan dins del marc de la Igualtat; hem cuidat fins a les lletres de les cançons del karaoke i totes les activitats infantils”.

Així mateix, García ha explicat que totes les activitats estan dissenyades perquè puguen gaudir-les xiquets amb discapacitat i diversitat funcional, “fins i tot hi ha personal contractat que té discapacitat funcional”, ha destacat la diputada d’Igualtat, Joventut i Esports.

El principal atractiu en la parada de la Diputació és la gran varietat d’opcions d’entreteniment, que abasta totes les edats. “Les activitats que més solen agradar són el rocòdrom, el simulador virtual de ràfting i un espai multiaventura amb ponts penjant per als més intrèpids”, ha explicat un dels monitors de l’estand. Els xiquets i no tan xiquets expliquen també amb una zona de videojocs amb tres televisors i diferents consoles de marques reconegudes, on es realitzen competicions de diferents jocs relacionats amb l’esport, des del futbol a un curiós simulador d’ala-delta.

Dins d’aqueix reforç de la Igualtat, destaca la creació d’un espai dedicat a l’àmbit de la diversitat cultural, d’igualtat i de gènere, en el qual es desenvolupen contes i activitats dirigides al públic infantil i juvenil en general, que afavoreixen l’educació per a la diversitat, les diferents orientacions sexuals existents, la no distinció de gènere i el foment del joc no sexista.

Expojove és ja una cita tradicional para milers de famílies durant el període de vacances de Nadal. Un lloc ple d’activitats, teatre, música, entreteniment i ciència. Durant aquests dies xiquets, pares, mares i avis tenen al seu abast una proposta diferent amb la qual acomiadar l’any. Pot visitar-se en Fira València fins al pròxim 4 de gener, d’11:00 a 20:00, menys els dies 31, que estarà obert de 10:00 a 14:00, i l’1 de gener, de 16:00 a 21:00 hores.