La Diputació inverteix en 2017 més de 20 milions d’euros en prevenció d’incendis i gestió forestal sostenible als municipis

Josep Bort: «Hem fet una aposta decidida destinant més recursos a revertir la precària situació d’abandonament i manca generalitzada de gestió forestal que han sofert els nostres boscos i paratges naturals al llarg dels darrers anys»

La Corporació provincial habilita per primera vegada 3.450.000 euros en ajudes directes als municipis per a actuacions de conservació, millora i aprofitament forestal, a més de treballar en la prevenció i extinció d’incendis i la realització d’intervencions mediambientals

10/gener/2018. La Diputació de València ha reforçat al llarg del 2017 el seu compromís amb la preservació de la massa forestal i els entorns naturals dels municipis de les comarques valencianes. Una aposta que s’ha traduït en una inversió global de 20.850.000 euros, mitjançant la concessió d’ajudes directes als ajuntaments perquè puguen escometre intervencions de prevenció d’incendis i gestió forestal sostenible i la materialització de treballs orientats a la recuperació d’espais degradats i Paratges Naturals Municipals. Unes línies d’actuació de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació que se sumen, dins la mateixa àrea, als treballs realitzats per part de les brigades forestals i la Direcció Operativa en prevenció forestal per part del Consorci Provincial de Bombers.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha lamentat «la situació d’abandonament en polítiques de prevenció i gestió forestal sostenible que durant els darrers anys han afectat el territori valencià. Un fet que ha deixat el món forestal en una situació precària». És per això que Bort ha advocat per «realitzar un gran esforç que ens permeta gestionar els recursos naturals de forma sostenible, aprofitant el seu potencial per generar ocupació local i per augmentar la resiliència dels territoris». Una gestió en matèria mediambiental, per tant, «capaç de garantir les oportunitats econòmiques per combatre el despoblament i aconseguir que els ecosistemes forestals siguen rendibles mitjançant un aprofitament diferencial dels recursos naturals», ha subratllat.

En aquest sentit, el diputat de Medi Ambient ha incidit en la necessitat de «destinar un major volum de recursos a la gestió forestal i a la prevenció d’incendis, perquè aquestes aportacions puguen revertir a mitjà i llarg termini en una reducció de la inversió directa en extinció d’incendis».

Per tal d’abastar aquests objectius, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha posat a l’abast dels ajuntaments de les comarques valencianes ajudes per valor de 3.450.000 euros, amb el propòsit d’afavorir la inversió municipal en gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis (1.600.000 euros), a més de procedir a la rehabilitació mediambiental de zones deteriorades que atresoren un elevat potencial paisatgístic (1.000.000 euros) –a través del programa de Recuperació d’Espais Degradats– i actuar en la protecció, ordenació, conservació i millora dels Paratges Naturals Municipals (850.000 euros) per tal de preservar-los per a les generacions futures i posar-los en valor com a recurs ambiental.

Més d’un centenar de municipis han estat beneficiaris durant el 2017 de les ajudes per a la conservació, millora i aprofitament forestal, així com per a la prevenció d’incendis. D’entre l’ampli catàleg de possibilitats que tenien al seu abast per poder destinar el muntant econòmic d’aquestes subvencions, les localitats han prioritzat aquelles actuacions dirigides, justament, a la prevenció d’incendis –adequació d’elements de la xarxa viària forestal i la reparació de camins, el manteniment de tallafocs i treballs selvícoles–; intervencions destinades al manteniment i implementació de les àrees recreatives; desenvolupament de plans tècnics de gestió forestal; o l’adquisició d’eines, maquinària i complements forestals per a la realització de tasques de prevenció.

Nou model de gestió forestal

Durant el passat exercici l’Àrea de Medi Ambient va implementar un nou procediment de planificació per a la prevenció d’incendis forestals. L’harmonització d’aquest nou model de gestió forestal ha derivat en la professionalització del servei que proporcionen les brigades forestals, la seua eficiència i l’establiment de mecanismes de control i avaluació. Així mateix, s’ha procedit al trasllat de la Direcció Operativa de les brigades forestals al Consorci Provincial de Bombers de València. Un fet que contribueix a millorar la planificació i pal·liar, en cas de que es produïsquen, l’impacte dels incendis sobre la massa forestal del territori valencià.

En paral·lel, s’està treballant de forma coordinada en tasques de prevenció per part de les brigades de la Diputació i les brigades d’emergències. De la mateixa manera que s’ha procedit a la creació de la Unitat Tècnica Forestal i la constitució de la Comissió de Treball de Municipis Forestals dintre de la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat amb el clar propòsit de contribuir a la millora de la gestió forestal i la prevenció d’incendis a les comarques valencianes.