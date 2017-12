La Diputació invertirà 560.000 euros en el Camp de Túria per a donar treball a persones majors de 55 anys

El president, Jorge Rodríguez, i la diputada Conxa Garcia presenten un pla bianual amb una dotació global de 7,3 milions d’euros per a ajudar a aquest col·lectiu a recuperar les seues expectatives de jubilació

Els ajuntaments valencians tindran plena autonomia per a decidir la durada i categoria professional dels contractes

20/12/2017.La Diputació de València invertirà 561.152 euros en dos anys en els 16 municipis de Camp de Túria, per a fomentar l’ocupació entre persones majors de 55 anys. Aquesta inversió es realitzarà a través del Pla d’Ocupació de la corporació per a 2017-18, un programa bianual amb una dotació global de 7,3 milions d’euros que facilitarà la creació del voltant de 1.000 llocs de treball i que té com a objectiu “ajudar als demandants d’ocupació majors de 55 anys a recuperar les seues expectatives de jubilació”.

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) en l’àmbit autonòmic i del Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE) en l’àmbit provincial demostren que aquest col·lectiu “ha resultat especialment castigat per la crisi, lligat a l’atur de llarga durada i vulnerable en la fase prèvia a una jubilació en la qual poden veure clarament minorada la quantia de la seua pensió”, ha explicat Jorge Rodríguez. Segons les dades de la EPA, s’estaria parlant d’un total de 58.800 majors de 55 anys en situació de desocupació a la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de 2017.

Aquesta anàlisi ha portat a la Diputació a dirigir el Pla d’Ocupació 2017-18 a aquestes persones amb l’objectiu de “alleujar la seua delicada situació laboral en vistes a la jubilació”. El criteri a l’hora de distribuir els 7,3 milions d’euros entre els ajuntaments és el nombre d’aturats que té cada municipi. L’aportació de la Diputació es farà efectiva en dues convocatòries, una de 3.650.000 euros a la fi d’enguany i una altra de la mateixa quantia en el primer trimestre de 2018.

Un pla que en el cas del Camp de Túria distribuirà entre els 16 municipis que integren la comarca un total de 561.152 euros, atenent un criteri objectiu com és el nombre d’aturats que té cada municipi, sent Llíria, amb més de 1.000, la població amb major quantitat d’aturats d’avançada edat, que comptarà amb una subvenció de 41.207 euros enguany i un altre tant a principis de 2018.

Li segueixen la Pobla de Vallbona, amb 885 aturats i una subvenció per part de la corporació provincial de 36.251 euros, Riba Roja del Túria, amb 851 aturats i 35.000 euros, i Bétera amb 742 aturats i una ajuda de 31.040 euros. Per sota d’aquesta xifra i fins a la franja dels 20.000 euros es troben L’Eliana i Benaguasil, amb una ajuda de 26.193 i 21.337 euros respectivament. Totes aquestes quantitats es duplicaran amb la segona convocatòria de l’ajuda, ja que l’aportació de la Diputació es farà efectiva en dues convocatòries, una de 280.576 euros a la fi d’enguany i una altra de la mateixa quantia en el primer trimestre de 2018.

Autonomia dels ajuntaments

L’estimació de l’àrea que dirigeix Conxa Garcia és que amb aquest pla la Diputació facilitarà la creació d’un miler de llocs de treball per a majors de 55 anys en els municipis valencians, en funció de la durada i la categoria professional dels llocs de treball que habiliten els ajuntaments.

L’autonomia municipal torna a ser l’eix de la gestió de la Diputació, que situa com a beneficiaris d’aquest pla als ajuntaments de la província, que podran recórrer a borses pròpies o al Servef per a cobrir aquests llocs de treball, la durada dels quals i categoria definiran ells mateixos, dins dels mínims fixats per la corporació en les bases del pla, com són contractes d’un mínim de 3 mesos, 30 hores setmanals i salari mínim interprofessional.