La Diputació mobilitza un dispositiu de 400 persones per a fer front a possibles incidències de l’onada de fred

El president de la corporació provincial, Jorge Rodríguez, demana precaució després de reunir-se amb el director general d’Emergències, Jose María Ángel, i personal de Carreteres i Divalterra per a coordinar la resposta als problemes que puguen sorgir per les baixes temperatures.

17/01/2017.La Diputació de València té a punt el dispositiu d’emergència davant la previsió d’onada de fred que arriba aquest dimarts a la vesprada a les comarques valencianes, especialment les centrals. Prop de 400 persones estan en alerta davant la possibilitat que les carreteres de la xarxa provincial puguen presentar problemes a causa del gel i la neu i que els municipis puguen necessitar ajuda pels efectes del temporal.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia, l’entrada d’un flux d’aire del nord-est d’origen continental, més sec i fred, donarà lloc a un episodi de temperatures molt baixes que es mantindrà, almenys, fins al divendres, amb precipitacions en forma de neu en cotes baixes, així com de gelades. La província de València es manté en alerta groga per les baixes temperatures, que poden arribar fins als 6 graus sota zero.

“És necessari demanar precaució a la població. Anem a enfrontar-nos a una onada de fred i cal anar amb compte en la circulació per carretera, evitar al màxim els desplaçaments, i sobretot fer-los amb molta cura”, ha assenyalat Jorge Rodríguez. El president de la corporació provincial ha mantingut una reunió amb el director general d’Emergències, José María Ángel, i personal de Carreteres i Divalterra per a coordinar les accions de resposta a possibles incidències per l’onada de fred. “La Diputació de València ha fet tots els esforços possibles a per a fer front a aquesta baixada de les temperatures”, ha destacat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí.

La corporació provincial té preparades 200 tones de sal, que es llançaran a les carreteres per evitar en la mesura que siga possible les plaques de gel, i 20 vehicles, comptant llevaneus i retroexcavadores, per a fer front als problemes que puguen ocasionar les baixes temperatures. Quant als efectius humans, a les 60 persones que romanen en alerta en l’Àrea de Carreteres se sumen els més de 300 efectius de les brigades de Divalterra, pendents de les cridades d’alerta que puguen arribar dels municipis valencians. “Tots aquests mitjans estaran a la disposició dels ajuntaments per a poder solucionar les incidències que es puguen produir”, ha afegit el diputat de Carreteres, Pablo Seguí.

El Servei de Conservació i Explotació de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de València coordinarà les incidències que es vagen registrant a través del seu Dispositiu d’Actuacions de Vialitat Hivernal, que està centrat en les demarcacions en les quals es preveu un major nombre d’incidències: Utiel-Requena, Villar del Arzobispo, l’Alcúdia de Crespins i Buñol. Les actuacions que està previst que es duguen a terme en aquest tipus de dispositius són l’extensió de sal fundent en les carreteres per a rebaixar el punt de congelació de l’aigua i la retirada de neu acumulada sobre les vies.

“El que més ens preocupa és que com a conseqüència de la baixada de temperatures es produïsquen capes de gel en la xarxa de carreteres, a més tenint en compte que demà és un dia laborable”, ha assenyalat el director general d’Emergències, José María Ángel, qui a més ha assegurat que des del Centre d’Emergències 112 es coordinaran tots els avisos al Consorci Provincial de Bombers, a les brigades i a la xarxa de carreteres, amb l’objectiu d’aconseguir una actuació el més ràpida i eficaç possible a les diferents incidències que es produïsquen durant l’onada de fred.