La Diputació es prepara per a la segona edició dels Premis Celia Amorós

L’acte, que tindrà lloc el pròxim 23 de novembre, comptarà amb la presència de Celia Amorós, distingida filòsofa i assagista valenciana

25/setembre/2017. La Diputació de València celebra per segon any consecutiu els Premis Celia Amorós, que es lliuraran el pròxim 23 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere (25 de Novembre) per a reconèixer a les institucions, associacions i persones que destaquen per la seua lluita contra la violència de gènere en la seua vida personal o professional, aportant actituds positives i recursos per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Per segon any consecutiu, la Diputació de València i la diputada d’Igualtat, Esports i Joventut, Isabel García fan lliurament d’aquests guardons per a visibilitzar la lluita contra la violència de gènere.

En aquesta segona edició, destaca un nou premi en matèria de Projectes que anirà a parar al Programa Ser Mujer.es. Es tracta d’un programa de prevenció de violència de gènere per a les dones en Centres Penitenciaris, que té com a objectiu tant la prevenció de la violència de gènere com el tractament de les internes que l’han patit i necessiten un major grau d’atenció, dotant-les d’habilitats de competència social que milloren tant el seu nivell d’autoestima com els seus recursos personals i socials.

Quant a la categoria de persona física la Diputació ha decidit premiar la labor de José Luís Mendoza, magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció i Violència sobre la Dona, en reconeixement pel seu treball. Pel que fa a la categoria de Municipis, el premi anirà a parar a l’Ajuntament de Xirivella, per la seua labor al llarg d’aquests anys en la lluita contra la Violència de Gènere, gràcies entre altres coses a la Casa de la Dóna de Xirivella, un espai dedicat a l’assessorament jurídic i l’atenció psicològica per a dones, a més del treball conjunt de la policia la coordinació de la qual sempre ha servit d’exemple per a la resta de municipis. Finalment, en la categoria d’Associacions, enguany la Diputació premiarà la labor del Centre d’Assistència a Víctimes d’Agressions Sexuals (CAVAS).