La Diputació reforça els seus projectes socials i mediambientals i les ajudes per pluges amb el superàvit

El plenari aprova una modificació de crèdit per invertir en iniciatives com la Xarxa de Municipis Contra la Violència de Gènere, les Brigades Verdes o reformes al Principal i el Psiquiàtric

Jorge Rodríguez i Mª Josep Amigó destaquen el destí social d’aquests prop de 9 milions d’euros que principalment s’assignen a programes que ja estan en marxa i necessitaven més fons

La sessió plenària dóna llum verda al llistat de projectes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), que permet als ajuntaments començar a contractar obres amb una dotació global de 34 milions

18/07/2017.El plenari de juliol de la Diputació de València ha aprovat aquest dimarts el llistat de projectes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), el qual permet als ajuntaments començar a contractar les obres d’un programa renovat que disposa d’una dotació global de 34 milions d’euros, i ha donat llum verda a la modificació de crèdit que permet destinar al voltant de 9 milions d’euros del superàvit a diferents projectes i partides socials, mediambientals i de conservació del patrimoni.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha destacat “el component social d’aquestes assignacions econòmiques que arriben pràcticament a totes les àrees i que incideixen en temes com la creació d’una xarxa de municipis contra la violència de gènere, destinar més diners als municipis afectats per les pluges en un any molt dur, el que servirà per completar les ajudes de la Generalitat, ampliar les subvencions a Benestar Social i instal·lacions esportives o emprendre la reforma del Teatre Principal, entre d’altres actuacions”.

Per la seua part, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha explicat que “s’ha acordat destinar el superàvit a les línies que distribueixen els recursos amb criteris objectius i sense favoritismes, prioritzant aspectes patrimonials, mediambientals i socials i col·laborant amb la resta d’administracions”. Amigó s’ha referit igualment a la simplificació del SOM, l’antic PPOS, i ha avançat una major dotació per a la prevenció d’incendis en la interfície urbana-forestal.

L’equip de govern provincial ha destinat, per exemple, un milió d’euros als municipis afectats per les pluges, un altre milió d’euros a l’ampliació de les subvencions per a Béns Mobles i Immobles i al voltant de 900.000 euros per a la reforma del Teatre Principal, “un edifici emblemàtic que no podem permetre que es deteriore”, ha apuntat el president.

També hi ha una partida extraordinària d’un milió d’euros per a Benestar Social, d’on es destinaran al voltant de 400.000 euros a la posada en marxa de la Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere; 500.000 euros per reforçar la professionalització dels productes turístics; altre mig milió d’euros per a les Brigades Verdes, on es destinarà als brigadistes de més edat; altres 300.000 euros per al conveni de transport interurbà amb la Generalitat i 200.000 euros per a les oficines d’atenció a víctimes de violència de gènere.

Reforç del municipalisme

Rodríguez i Amigó han coincidit en la importància de l’autonomia dels alcaldes i alcaldesses per la què aposta aquesta Diputació a través de programes com el SOM, que a més “demostra la responsabilitat dels municipis i la potent maquinària que posen en marxa els ajuntaments per poder treure en els terminis establerts aquests processos de contractació i execució de les obres, el que evidencia el potencial del municipalisme”.

El president i la vicepresidenta s’han referit a altres mesures i iniciatives que podran dur-se a terme amb aquesta modificació de crèdit, com el projecte de condicionament de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera, l’acord amb l’Institut Valencià de Finances per combatre l’exclusió financera dels pobles més menuts o la promoció turística dels municipis amb programes com la Capitalitat Alimentària de València o la implicació en la concepció d’una nova Marina.