La Diputació se suma a la campanya per impulsar la producció cinematogràfica en valencià

Maria Josep Amigó: «Es tracta d’un sector en el que cal treballar conjuntament perquè la nostra llengua estiga present a les sales d’exhibició cinematogràfiques i les diferents plataformes d’accés a continguts audiovisuals»

La vicepresidenta ha participat en l’acte de presentació de la campanya ‘El valencià, al cinema!’ que promou la Plataforma per la Llengua amb el propòsit de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’impulsar produccions i el doblatge de pel·lícules en la llengua pròpia

La vicepresidenta ha qualificat aquesta iniciativa de «molt necessària», donat que «es tracta d’un sector amb molt de marge de millora i on resta molta feina per fer perquè la nostre llengua estiga present a les sales de cinema i a les diferents plataformes d’accés a continguts audiovisuals», ha explicat.

Maria Josep Amigó ha indicat que a través de la Diputació de València «treballarem per sensibilitzar els ajuntaments de la necessitat d’apostar per la llengua pròpia en la producció de continguts audiovisuals i conscienciar-los de la importància de consumir materials editats i/o produïts en valencià». En aquest sentit, la vicepresidenta ha convidat els consistoris a adherir-se a la moció promoguda per la mateixa Plataforma per la Llengua perquè els ajuntaments donen suport explícit al cinema en valencià. Un text on es recorda que el doblatge i la subtitulació de pel·lícules en valencià «és ínfim», i que la llengua pròpia es troba «en clar desavantatge» en aquest sector en relació amb altres llengües.

Per la seua part, el delegat de la Plataforma per la Llengua a la Comunitat Valenciana, Manuel Carceller, ha expressat que aquesta campanya «reivindica que els espectadors puguen veure, amb normalitat, pel·lícules al cinema o a través d’altres canals, com el DVD o el lloguer per Internet, en valencià. Així com poder escollir pel·lícules en versió en valencià –doblades, subtitulades o en versió original– en igualtat de condicions respecte a les que es projecten en versió espanyola», ha remarcat.

En una línia molt semblant s’ha manifestat Neus Mestres, directora de la Plataforma per la Llengua, qui ha reivindicat «acabar amb el desert lingüístic del valencià al camp audiovisual», a més d’advocar per «disposar de la llibertat d’escollir la versió en valencià dels continguts audiovisuals amb igualtat de condicions que ho fan altres espectadors».

Exposició, web, sales i plataformes

Entre les accions que conformen la campanya El cinema, en valencià! destaca una exposició itinerant que recorrerà diferents municipis valencians adreçada a la producció cinematogràfica en llengua pròpia, que té per objectiu explicar la situació de la llengua en l’àmbit cinematogràfic i audiovisual, a més de repartir materials gràfics que reivindiquen l’ús del valencià al cinema. Així mateix, per tal de difondre missatges de conscienciació lingüística a través d’Internet i les xarxes socials s’ha habilitat el web www.elvalenciaalcinema.cat, amb totes les dades i diferents propostes.

En paral·lel, la campanya també enceta sinergies i col·laboracions per tal de treballar en favor del cinema en valencià. Aquest és el cas de la plataforma Filmin, la qual representa el primer portal digital de distribució de cinema i sèries de televisió íntegrament en valencià, entre molts altres continguts i gèneres.

També dedica esforços a la promoció i exhibició de cinema en valencià les diferents sales de l’Albatexas Cinemes, un projecte engegat el passat mes de març de la mà del director i realitzador Ventura Pons. El gerent d’aquestes sales a València, Josevi Marco, ha considerat que la campanya El valencià, al cinema! constitueix una iniciativa «fonamental» donada «la situació que viu el sector a la Comunitat Valenciana, on resulta molt difícil trobar cinema en valencià, ja siga en versió original o subtitulat. Aquesta iniciativa resulta benvinguda per la nostra part per tal de millorar aquesta situació i intentar que el públic valencià puga gaudir dels continguts audiovisuals en la seua llengua», ha conclòs Marco.