La Diputació de València enceta el Pla de Normalització Lingüística en deu nous municipis

• Canals, Meliana, Vilamarxant, Canet d’En Berenguer, Sollana, Foios, la Llosa de Ranes, Piles, Favara i Estivella s’adhereixen a aquest programa de normalització del valencià en les administracions locals

• Xavier Rius: «Els consistoris són primordials per establir pautes de normalitat en l’ús de la llengua i també en les tasques administratives del dia a dia»

08/agost/2017. La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha programat, dintre de les accions de foment del valencià, el Pla de Normalització Lingüística destinat als municipis que no disposen de personal tècnic en l’àmbit lingüístic.

Durant el passat exercici, aquest mateix departament va engegar el programa pilot de normalització lingüística en els ajuntaments de Rocafort, Ròtova, Massalfassar, Corbera, Antella i Benimuslem, amb uns resultats molt satisfactoris i una experiència que ara, millorada, oferirà a un total de deu nous municipis adherits al programa en aquest 2017.

Atesa l’elevada demanda, s’ha prioritzat i s’han considerat les peticions dels consistoris que no disposen d’oficina de promoció del valencià i que no han rebut aquest tipus d’assistència tècnica lingüística anteriorment. Amb el resultat de la selecció, les deu poblacions que en els propers mesos disposaran de l’assistència lingüística representen a localitats mitjanes –a partir de 5.000 habitants– com Canals, Meliana, Vilamarxant, Canet d’En Berenguer, Sollana i Foios; a més d’altres municipis amb un cens inferior als 5.000 habitants, com són la Llosa de Ranes, Piles, Favara i Estivella.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha manifestat que «per a poder establir pautes de normalitat en l’ús de la llengua hem de pensar també en els serveis administratius dels ajuntaments. Per això, aquest programa anirà estenent-se progressivament a altres consistoris valencians, amb la supervisió de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació», ha apuntat.

Per la seua part, la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà, ha considerat que amb la implementació d’aquest programa «hem aconseguit portar la normalització lingüística als ajuntaments. No fem política lingüística des de València, anem als pobles i atenem les seues necessitats», ha destacat. En aquest sentit, Cerdà ha remarcat que «cada municipi és un món i es tracta de reforçar allò que ja fan bé i corregir tots aquells aspectes que es poden millorar», ha incidit.

Formació i foment del valencià

Aquest Pla de Normalització Lingüística es portarà a terme durant un període tres mesos –entre setembre i desembre–, amb un total de 13 setmanes.

Entre les diferents actuacions planificades, hi ha contemplades accions prèvies encaminades a elaborar una enquesta de necessitats i usos lingüístics en cadascun dels municipis; i la visita a les localitats per part dels tècnics de la Diputació de València.

Així mateix, durant els tres mesos de durada d’aquest programa d’assistència lingüística es procedirà a la normalització de la documentació administrativa; la formació dels funcionaris i tècnics municipals en capacitació lingüística i llenguatge administratiu; a més de tenir lloc la implementació de diferents campanyes de foment del valencià per a la localitat.

L’assistència correrà a càrrec de tècnics lingüístics de les empreses I més, Serveis Lingüístics; Sarrià Masià; Serveis Lingüístics i Noupertres; i Serveis Integrals, amb la supervisió de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.