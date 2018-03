La foto de la falla Plaça Major vista a través d’un globus guanyadora del IV Concurs d’Instagram de les Falles d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 28 de març de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Festes, ha organitzat el IV Concurs d’Instagram de les Falles i Setmana Santa 2018.

El jurat va donar a conéixer la setmana passada les vint fotos finalistes del concurs de Falles, i ha obert a les xarxes socials de Facebook i Instagram de l’Ajuntament una votació popular per tal de determinar quina instantània serà la que anunciarà el concurs de l’any vinent. Després de tancar hui el termini de votacions, la foto més votada ha sigut la presentada per lentilphotography, que mostra les sabates de diverses falleres recolzades al pont de Ferro. Precisament, el jurat ha escollit esta fotografia com a la segona millor del IV Concurs d’Instagram de Falles.

El tercer premi ha sigut per a la foto presentada per fanny_lybra, que mostra a dos xiquets, un lligant-li l’espardenya a l’altre.

I el primer premi escollit pel jurat correspon a la foto d’Alzirophitecus_sucronensis, per la foto en la qual s’aprecia la falla Plaça Major a través d’un globus.

En la segona quinzena d’abril se celebrarà a l’Ajuntament l’acte de lliurament de premis, així, tant als guanyadors del concurs de Falles com als tres guanyadors del IV Concurs d’Instagram de Setmana Santa se’ls atorgarà els premis corresponents: 150 euros per als primers, 100 per als segons i 50 euros per als tercers.

Cal recordar que el termini per a presentar fotos al IV Concurs d’Instagram de Setmana Santa finalitza el diumenge 1 d’abril, utilitzant l’etiqueta #setmanasantaalzira2018.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes i Patrimoni Cultural, ha ressaltat la qualitat de moltes de les fotografies que participen en el concurs de Setmana Santa, alhora que anima a totes i tots a continuar participant, ja que esta és una manera més de donar promoció a una de les tradicions més arrelades a la nostra ciutat que es caracteritza pel muntatge dels dossels que han aconseguit ser declarats Bé de Rellevància Local, després de mesos de treball, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural.