La Generalitat adquireix la Nau de Tallers de Sagunt per a acollir activitats culturals

L’Administració Autonòmica ha comprat les instal·lacions a la Societat Estatal de Participacions Industrials per 3,7 milions d’euros

La Generalitat Valenciana ha adquirit la Nau de Tallers de Sagunt amb l’objectiu d’acollir activitats culturals per 3,7 milions d’euros. L’Administració Autonòmica ha comprat les instal·lacions a la Societat Estatal de Participacions Industrials.

Així ho ha avançat el cap del Consell després d’una reunió entre les administracions autonòmica, central i local sobre la recuperació de l’edifici en la que s’ha donat a conéixer l’acord.

El President ha estat acompanyat en aquest encontre pel Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i de la secretaria autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Maria José Mira. A més, per part de l’Administració central ha acudit a la reunió el delegat del Govern, Juan Carlos Moragues.

El Cap del Consell, ha destacat la importància de la col·laboració entre les diferents administracions.