La Generalitat condecora cinc policies de Cullera per detindre a un home armat amb dos ganivets

Els agents reduïren l’agressor, que es va abalançar sobre ells esgrimint dos ganivets de 21 cm i va amenaçar un conductor

CULLERA. 12-07-17. Un oficial i quatre agents de la Policia Local de Cullera han sigut condecorats pel Consell en reconeixement a la seua valerosa acció quan el 13 d’abril del 2016, arriscant la seua vida, reduïren amb una pistola tàsser un home portador de dos ganivets de 21 cm. L’agressor havia amenaçat diverses persones, entre ells un conductor, i també als mateixos guàrdies.

Els condecorats són l’oficial José Luis Rubio Blanco i els agents Raúl Cerveró Aragó, Juan Marí Vercher, Jorge Pérez Rafael i Héctor Falcó González. Estos agents van dur a terme una actuació totalment efectiva davant una situació de gran amenaça. Foren avisats que hi havia un home de gran corpulència esgrimint dos ganivets de grans dimensions i es van personar en el lloc ràpidament.

Enfront dels intents dels agents per calmar l’individu, este va mostrar una reacció encara més agressiva. Posteriorment, es va abalançar sobre els policies amb un ganivet en cada mà i els guàrdies es van vore obligats a reduir-lo amb una arma tàsser.

El fet va revestir tanta gravetat que l’home en qüestió fou condemnat un mes més tard pel jutjat penal número 7 de València com a autor d’un delicte d’atemptat.

La Generalitat, i més concretament l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (ASRE), ha valorat la ràpida i efectiva actuació dels agents davant una amenaça de gravetat tant per a ells mateixos com per a la ciutadania.

Cerimònia oficial

En l’acte celebrat ahir a Xest es va condecorar membres de la Policia Local de diferents localitats de la Comunitat Valenciana, així com a altres integrants de cossos i forces de seguretat a més d’a ciutadans anònims que han participat activament en la normalització de situacions d’emergència.

La regidora de Policia, María José Terrades, i el cap del Cos policial cullerenc, Juan José Figueres, van acompanyar els condecorats en la cerimònia presidida per José María Ángel Batalla, director general de l’ASRE.

La proposta de condecoració fou elevada al ple pel Govern municipal i va rebre el suport de tots els grups polítics. Terrades ha destacat la vocació de servei demostrada pels agents i ha agraït la seua acció que evità una tragèdia. La regidora ha declarat que la ciutadania pot sentir-se «orgullosa» de la seua Policia Local per accions com esta.