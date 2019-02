La Gent Major de Picassent aprén a cuidar-se i revisa la seua salut

Connect on Linked in

Dins el programa de la Regidoria dels Majors “Cuidar-se és la clau, ACTIVA´T”, la gent major de Picassent ha assistit al Taller “Revisem la teua Salut” portat a terme per professionals del Centre de Salut de Picassent.

En estos tallers s’ha explicat com i per què s’han de cuidar. Els i les assistents han pogut atendre consells per millorar la seua salut com ara practicar esport 30 minuts al dia o amb quins aliments fer una dieta completa i saludable. Al voltant de 100 persones han participat en estes jornades al Centre de Convivència que, a més de les xarrades informatives, han oferit l’oportunitat als i les assistents de fer-se controls de tensió, glucosa, pes, massa corporal, etc.