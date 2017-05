La II Assemblea Ciutadana d’Almussafes analitzarà la reforma de la plaça Major i la Casa Ayora

La saturació en els supermercats de creïlla antiga de pitjor qualitat provoca baixos preus per als productors valencians en aquestes primeres setmanes de campanya

LA UNIÓ de Llauradors denuncia presència massiva de creïlla francesa antiga en els supermercats en competència amb la nostra ja nova

La superfície conreada de creïlla descendeix any rere any, mentre creix el volum d’aquest tubercle importat des de França

18 de maig de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la gran distribució seguisca inundant els supermercats amb creïlla francesa (creïlla de conservació) vella que ha estat diversos mesos en càmeres de refrigeració quan ací ja ha començat la campanya de creïlla nova i per tant fresca i de major qualitat.

Els productors de la Comunitat Valenciana porten ja algunes setmanes recol•lectant creïlles noves d’excel•lent qualitat i estan percebent per les mateixes uns preus mitjans d’entre 0,20-0,25 €/kg, amb un mercat molt parat i amb escasses compres.

La distribució segueix oferint creïlla francesa de pitjor qualitat i emmagatzemada en fred durant diversos mesos que és consumida pels consumidors de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, malgrat tenir ací ja un producte fresc, nou i de gran qualitat que té dificultats per a accedir als mercats.

França s’encarrega de subministrar la demanda de creïlla en el mercat espanyol durant els mesos d’hivern a uns preus molt baixos, però el problema és que desplacen posteriorment també a la nostra producció primerenca fins a esgotar les existències emmagatzemades procedents de les seues càmeres.

Amb aquesta situació no és d’estranyar que la superfície de cultiu de creïlla descendisca any rere any, mentre augmenta el volum de creïlla importada. Les exportacions de creïlla de França a Espanya van passar de 425.000 tones en 2013 a 518.000 tones en 2016. Pel que fa a la nostra producció, en l’any 1999 hi havia a la Comunitat Valenciana una superfície de cultiu de més de 8.000 hectàrees i ara només poc més de 2.000.

LA UNIÓ recomana als consumidors que comproven abans de comprar la procedència de la creïlla i en el cas que siga antiga i de mala qualitat insten als supermercats a substituir-les per les noves del nostre territori. També aconsella mirar amb detall l’etiqueta doncs es presta a confusió perquè normalment l’empresa envasadora és espanyola, encara que la procedència del tubercle siga francesa.