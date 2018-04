La III Feria del Libro de 2ª mano llega al Parque La Granja los días 21 y 22 de abril

Print This Post

Ja ho tenen tot preparat. Porten quasi un any classificant llibres i preparant el que serà la III Fira del Llibre de 2ª mà de Burjassot. Un esdeveniment literari i també solidari que, un any més, arriba de la mà de l’entitat social Kanguros_lv amb l’objectiu de recaptar fons per al banc d’aliments que ajuda a les famílies de Burjassot que més ho necessiten.

La III Fira del Llibre de 2ª mà, que arriba amb el lema llibres que alimenten, se celebrarà els pròxims dies 21 i 22 d’abril en el Parc La Granja del municipi i, en la mateixa, es podran trobar tot tipus de publicacions a preus molt assequibles ja que l’objectiu final és recaptar tot el possible per al banc d’aliments. L’horari de la fira serà, el dissabte 21 d’abril, de 10 a 21 hores i el diumenge 22 d’abril, de 10 a 14 hores.

Des de Kanguros_lv han assenyalat que encara segueixen arreplegant llibres que es poden fer arribar a la seu de l’entitat, en el carrer Rocafort.