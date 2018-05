La Junta Local contra el Càncer d’Alzira celebra la seua qüestació/ col•lecta el dia 9 de maig

Alzira, 7 de maig de 2018.- La Junta Local contra el Càncer d’Alzira col•labora, any rere any, amb l’Associació Espanyola contra el Càncer i, per això, ha organitzat la tradicional col•lecta per a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Serà dimecres que ve, dia 9 de maig, de 10 a 13 hores, amb taules repartides per diferents punts de la Ciutat. Una col•lecta que, com sempre, compta amb el suport i col•laboració de l’Ajuntament d’Alzira.

Hi haurà un total de 19 taules repartides per Alzira. La ubicació serà la següent:

– Carrer Major Santa Caterina (al costat de la Pastisseria Llopis)

– Carrer Gandia, davant del Bar la Torre

– Plaça del Regne, davant de Cajamar

– Avinguda Sants Patrons, davant del Velázquez

– Plaça Major, davant de la terrasa de la cafeteria Attic

– Plaça Generalitat, davant de Mercadona

– Hospital Universitari de la Ribera, porta principal

– Carrer Pare Castells, davant de Deportes Sierra

– Ajuntament d’Alzira

– Centre de Salut del carrer la Pau s/n

– Centre Sanitari Integral, carrer Hort dels Frares, 60

– Carrer Riola, enfront de l’oficina de l’ONCE

– Terminal d’Autobusos

Cal destacar que esta col•lecta se suma a la que ja es va realitzar, divendres 27 d’abril, a diferents centres comercials de la ciutat, com Carrefour, Akí i Lidl i, el dissabte 28 d’abril, a la Barraca d’Aigües Vives.

Altres actuacions que s’han realitzat des d’esta associació han sigut la Campanya de Prevenció del Càncer de Pell, el dimecres 2 de maig, per mitjà de la Unitat Mòbil d’Informació i Prevenció del Càncer de Pell de la Junta Associada Provincial de València de l’Associació Espanyola contra el Càncer.