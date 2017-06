La Junta Local de Lluita Contra el Càncer d’Almussafes recapta 2.169 euros en la col·lecta 2017

Les sòcies de l’entitat van organitzar dos jornades dedicades a l’acapte, el 30 de maig i el 2 de juny, amb un gran èxit de participació

La recaptació obtinguda en esta edició, en la que destaquen una aportació anònima i un donatiu del col·lectiu de jubilats i pensionistes, supera en 370 euros a la del 2016

Almussafes, a 5 de juny del 2017. La Junta Local Contra el Càncer d’Almussafes va celebrar, la setmana passada, la campanya de col·lecta anual, una proposta que reforça any rere any la solidaritat dels almussafenys. En concret, les dos jornades dedicades a l’obtenció de fons per a la investigació de la malaltia, dutes a terme el dia 30 de maig en el mercat municipal i el dia 2 de juny en la porta de les dos escoles de la població, van finalitzar amb un total de 2.169 euros arreplegats. Es tracta d’una de les majors quantitats aconseguides en les campanyes petitòries dels últims anys, la qual supera en 370 euros la xifra del 2016.

Les integrants de la Junta Local Contra el Càncer van començar dimarts passat, 30 de maig, la campanya de col·lecta amb què es pretenen obtindre donatius per a continuar promovent investigacions que aconseguisquen eradicar esta malaltia. Mentres que eixe dia van instal·lar una taula petitòria en el mercat municipal, coincidint amb el mercat ambulant, com a gran novetat d’esta edició les sòcies també van arreplegar fons dedicant una altra jornada a la col·lecta en els col·legis Almassaf i Pontet el divendres dia 2.

Amb les ja tradicionals vidrioles verdes, les voluntàries van motivar la solidariad dels veïns per a contribuir al manteniment de diferents programes d’ajuda a malalts i familiars, així com a altres projectes d’investigacions llançats des de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Gràcies a la investigació, la supervivència en càncer s’ha incrementat un 20% durant les últimes dos dècades. Esta millora prové del desenrotllament de noves ferramentes de diagnòstic precoç i tractaments més específics i eficaços. La investigació és el motor per a aconseguir que el càncer siga una malaltia prevenible, curable o cronificable, perquè una de cada quatre dones i un de cada tres hòmens desenrotllaran càncer a Espanya.

Des de la Junta Local destaquen en concret dos aportacions molt significatives en esta activitat emmarcada en la seua col·lecta anual. En primer lloc, l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes ha contribuït amb un donatiu de 400 euros i, d’altra banda, l’entitat ha rebut una ofrena anònima de 100 euros. L’agrupació trasllada la seua satisfacció per la suma obtinguda, “una de les més elevades de les últimes campanyes petitòries, ja que supera en quasi 400 euros els fons arreplegats en l’anterior edició”.

Com és habitual, els fons obtinguts s’incrementaran amb l’aportació de més de 1.000 euros que rebrà la junta de part de l’ajuntament, així com amb la venda de bunyols, el Clot Solidari o El Sopar Solidari que se celebrarà en les Festes locals de juliol, a més d’altres iniciatives anuals. En termes globals, el 2016 es va tancar a Almussafes amb un import total recaptat de 9.268,45 euros.