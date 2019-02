La plantilla de l’empresa pública de Paiporta ESPAI es forma en emergències i extinció de conats d’incendi

Print This Post

Els coneixements adquirits els permetran ajudar en serveis com cremaes de falles menudes o disparades

La plantilla d’ESPAI, l’empresa pública d’obres i serveis de Paiporta, s’ha format aquesta setmana en emergències, extinció de conats d’incendi i focs menuts. Aquesta formació els permetrà, així mateix, ajudar en l’atenció a serveis com la cremà de falles menudes, o les mascletaes i disparades, però no els habilita per a exercir les funcions pròpies del cos de bomberes i bombers.

Durant la jornada de formació, treballadores i treballadors d’ESPAI han aprés nocions bàsiques d’orientació en cas d’incendis en interiors amb gran quantitat de fum i tècniques d’extinció de focs menuts amb diferents elements i tipus d’extintors i materials, entre d’altres.