La Policia Local de Godella ja té el seu nou cotxe 100% elèctric de cero emissions

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Policia Local de Godella ja compta amb un cotxe elèctric, adquirit per la regidoria de Seguretat Ciutadana. El responsable de l’àrea, Fernando Oliveros, l’alcaldessa, Eva Sanchis, i l’oficial en cap Ángel Navarro, han estrenat el nou Nissan Leaf 100% elèctric, el primer exemplar d’este model que es matricula per a Policia Local en la Comunitat Valenciana.

«Ampliem el parc mòbil de la Policia i, a més, ho fem amb un vehicle elèctric, la qual cosa implica una conducció més respectuosa amb el medi ambient, més barata, més suau i silenciosa (molt útil per al treball de prevenció) i amb menys despeses de manteniment respecte a un vehicle de gasoil o gasolina», ha explicat Fernando Oliveros.

Este cotxe ve totalment equipat per al treball de la Policia Local. Incorpora un desfibril·lador, una llum prioritària LED de baix consum i un moble organitzador al maleter per a facilitar la tasca dels agents en els controls. Pel que fa a les prestacions tècniques, compta amb un motor de 150 CV i una bateria de 40 kW que pot arribar a una potència de càrrega de 125 A i 50 kW en mode de càrrega súper ràpida. L’autonomia homologada d’este Nissan Leaf és de 350 km, i a més s’incorpora el revolucionari sistema e-

Pedal, que permet conduir utilitzant únicament el pedal de l’accelerador ja que es pot frenar deixant d’accionar-lo gràcies a la frenada regenerativa.

De manera addicional, l’Ajuntament de Godella té previst realitzar una segona inversió per habilitar en un futur punts dobles de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que podran ser utilitzats de manera gratuïta per qualsevol veí o veïna.

La Policía Local de Godella ya tiene su nuevo coche 100% eléctrico de cero emisiones

La Policía Local de Godella ya cuenta con un coche eléctrico, adquirido por la concejalía de Seguridad Ciudadana. El responsable del área, Fernando Oliveros, la alcaldesa Eva Sanchis, y el oficial jefe Ángel Navarro, han estrenado el nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico, el primer ejemplar de este modelo que se matricula para Policía Local en la Comunidad Valenciana.

«Ampliamos el parque móvil de la Policía y, además, lo hacemos con un vehículo eléctrico, lo cual implica una conducción más respetuosa con el medio ambiente, más barata, más suave y silenciosa (muy útil para el trabajo de prevención) y con menos gastos de mantenimiento respecto a un vehícul