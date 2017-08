La Policia Local de Sueca confisca més de 30 armes de 4ª categoria en dos comerços de El Perelló

Sueca, 29/08/2017.La Policia Local de Sueca ha confiscat, en les darreres setmanes, més de trenta pistoles i un fusell, per a l’activitat lúdico-esportiva, en dos locals comercials de El Perelló. Entre els exemplars es comptava amb armes detonadores, armes de gas i armes de resort, totes de 4ª categoria, que requereixen d’un permís o comunicació expressa a la Delegació de Govern o a la Guàrdia Civil per a la seua comercialització.

Les armes requisades, que són rèpliques quasi exactes dels exemplars reals que pot utilitzar qualsevol cos de seguretat, estaven exposades en aparadors i a la venda al públic sense cap tipus de control.

Tot i que no suposen una amenaça física al ciutadà, si no són utilitzades degudament, poden comportar un determinat risc i resultar perilloses si no es té coneixement de la seua manipulació, pel qual requereixen d’una llicència específica per al seu ús, transport i tinença, que es sol·licita a l’administració local per poder emprar-les en les zones autoritzades.

Es tracta, en concret, d’armes lúdico-esportives d’airsoft i paintball el funcionament de les quals pot ser accionat mitjançant moll resort, aire o gas comprimit, que disparen projectils de polímers biodegradables i que poden contindre en ocasions líquids i gels en el seu interior.

L’actuació va tindre lloc a partir d’una denúncia ciutadana que va alertar de la seua comercialització i de l’ús indegut del producte. Les armes requisades s’han dipositat a la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca, l’òrgan competent del seu depòsit.

Segons apunta la Policia Local de Sueca, els comerços en qüestió al·leguen desconéixer el procediment administratiu per a la comercialització d’este tipus de producte i l’edat mínima per a la seua venda (menors a partir de 14 anys acompanyats per pare/mare o tutor responsable i amb la corresponent llicència), el desconeixement però, no els exculpa de la corresponent denúncia que se’ls ha aplicat per infracció greu, segons es contempla a la normativa de Seguretat Ciutadana.

La Policia Local de Sueca, de manera paral·lela, va procedir a la inspecció de la tenda multipreu, un dels dos comerços als quals s’ha confiscat el producte i a partir d’esta ha obert un procediment administratiu per tal que el local s’ajuste a les normes mínimes de seguretat per poder exercir l’activitat comercial amb totes les garanties.