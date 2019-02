La rehabilitació d’El Siglo pendent d’una cadira

Connect on Linked in

Carlet commemora el 130 aniversari del teatre amb una jornada de portes obertes i l’Ajuntament tancarà ara el procés de compra del teatre, per a que puga ser rehabilitat.

L’Ajuntament de Carlet ha organitzat una sessió de visites concertades a l’immoble pendent de rehabilitació en la jornada històrica de celebració del 130 aniversari de la inauguració del teatre. Unes visites que han tingut molt bona acollida i en els quals participaran prop d’un centenar de persones, ja que les places eren limitades. Les visites es duran a terme demà dissabte entre les 10 i les 13 hores i seran guiades pel regidor de Cultura, Bernat Nogués. Unes visites que permetran contemplar l’estat ruïnós del teatre al mateix temps que es dona compte de la situació actual de la seua rehabilitació, que s’ha paralitzat després de 20 anys pensant que l’immoble era propietat municipal.

El Siglo és un espai singular que no sols va destacar en el seu moment pel seu cartell i pel seu disseny, sinó per ser a més un projecte punter al segle XIX, fruit d’una iniciativa cooperativa per la qual 26 persones es constituïren en societat per a construir este teatre. Un teatre que va ser catalogat en 1982 com a edifici d’interés històric i artístic, considerat una joia del modernisme i que és una rèplica a menor escala de l’antic teatre Princesa de València.



L’Ajuntament de Carlet aprova en juny de 1992 adquirir l’edifici i per això comença als anys 90 un procés de compra a tots els propietaris de l’immoble, un procés de compra que va continuar al llarg dels primers anys de legislatura de l’alcaldessa en aquell moment, Maria Ángeles Crespo. Al llarg d’estos anys s’han fet projectes i avantprojectes per a la seua rehabilitació i la conversió d’este espai en un servei municipal sense que finalment s’haja dut a terme tot i que sempre s’ha considerat que El Siglo ja era un edifici municipal, després del seu procés de compra.

El govern actual es va marcar com a objectiu la rehabilitació del teatre i per això es va iniciar la sol·licitud de subvenció per a projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana a través de fons europeus Feder. A més, cal recordar que la seua restauració va ser el projecte més votat pels veïns en els primers pressupostos participatius i l’Ajuntament de Carlet va consignar al pressupost de 2018 una injecció econòmica de 250.000 euros per fer front al seu pla de restauració amb l’esperada subvenció dels fons europeus.

La sorpresa ha sigut que després de vint anys de fer-se l’expedient per a la seua compra, s’ha descobert que l’emblemàtic edifici no és propietat municipal perquè una ínfima part de la seua propietat, (12 de 360 parts) no es va adquirir en aquell moment i encara consta a nom de la seua propietària, Maria Luis Bonafé, que va heretar esta part en 1906, sense que de moment s’hagen trobat els seues hereus.

El fet que el teatre El Siglo no siga propietat municipal ha provocat que no es concedisquen les subvencions per a la seua restauració i per tant que s’haja d’iniciar un expedient administratiu d’expropiació forçosa i buscar els hereus de la propietària. Un procés que s’ha iniciat a través dels nombrosos registres sense que de moment haja sortit efecte i per tant és ara realment quan es podrà executar la reclamada i anunciada rehabilitació de l’espai. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha lamentat que «durant 20 anys s’haja mantingut amagat que El Siglo no era propietat municipal, al temps que es presentaven projectes de restauració i rehabilitació. Ara que teníem tan a prop la seua rehabilitació, la subvenció ha vingut denegada perquè el teatre no és propietat municipal integrament».

Construït en 1880, i inaugurat un 2 de febrer de 1889, El Siglo es va destinar inicialment a representacions teatrals, sarsueles i balls. Als anys 20 s’iniciaren les sessions de cine mut i a partir dels anys 40, la programació bàsica va ser el cinema, alternant amb representacions teatrals i concerts. A meitat dels 60 entra en decadència i es va revitalitzar als anys 70, sent el marc d’actuació dels artistes més destacats de la Nova Cançó.