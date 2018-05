La Ribera dóna la benvinguda a 23 nous residents

Connect on Linked in

22 residents han completat enguany la seua formació

S’han complert 15 anys des que la Ribera rebés la seua acreditació com a centre docent

Amb la incorporació dels nous residents, 84 professionals cursen actualmente la seua formació especialitzada a la Ribera

Alzira (24.05.18). L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit este dijous, 24 de maig, l’acte de benvinguda als nous residents.

Es tracta de 17 Metges Interns Residents (MIR), dos Farmacèutics Interns Residents (FIR) i 4 Infermers Interns Residents (EIR), que es formaran com a especialistes tant a l’Hospital d’Alzira com en els centres d’Atenció Primària del Departament de salut de la Ribera.

La presentació de l’acte ha anat a càrrec de la directora gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Isabel González, que ha estat acompanyada del cap d’estudis i president de la Comissió de Docència del Departament Dr. José Alberto López.

La Dra. González ha donat l’enhorabona als nous residents i els ha instat a “aprofitar al màxim estos anys de formació, que us faran créixer com a professionals i com a persones”.

Així, la directora gerent ha recordat “l’excel·lència dels professionals amb què compta el Departament de Salut de la Ribera” i, en este sentit, ha animat als futurs especialistes a aprofitar-se al màxim “de tot el coneixement i el potencial humà “que estarà al seu abast durant la seua formació.

Entre els 23 residents que han superat les proves d’accés a la formació, 4 cursaran l’especialització en Medicina Familiar i Comunitària, 2 Radiodiagnòstic, 1 Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, 2 Pediatria, 1 Anàlisi Clíniques, 1 Anestesiologia i Reanimació, 2 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 1 Farmàcia Hospitalària, 1 Medicina Intensiva, 1 Medicina Interna, 1 Obstetrícia i Ginecologia, 1 Oftalmologia, 3 EIR d’Obstetrícia i Ginecologia i 1 EIR de Salut Mental.

Cal destacar que el 70% dels nous residents incorporats són dones i el 30%, homes.

Amb la incorporació dels nous residents, 84 professionals cursen actualment la seua formació especialitzada a la Ribera. Segons ha destacat el Dr. José Alberto López, “esta quantitat de residents ens demostra que la formació sanitària especialitzada té molt de futur en el nostre Departament de Salut, especialment ara, quan es compleixen 15 anys des que la Ribera rebés la seua acreditació com a centre docent” .

Comiat dels nous especialistes

Durant el mateix acte celebrat este matí a l’Hospital d’Alzira, s’ha acomiadat als 22 residents que han finalitzat la seua residència enguany a la Ribera, als quals la directora gerent els ha desitjat “un futur professional ple d’èxit i gratificant” , i als quals ha recordat que “el pacient és el centre del sistema i és al seu servei al que heu de posar el coneixement i l’experiència adquirida, però també la formació humana que heu rebut durant la vostra residència”.

En este sentit, segons ha destacat el Dr. Aleix Fabregat, que ha completat la seua residència com a especialista en Anàlisis Clíniques, “els residents troben a la Ribera molta feina i ben feta, de manera que la preparació dels que ens formem aquí és molt alta de cara al nostre futur laboral. Després de 4 anys, hui finalitze la meua formació en què ja considere la meua casa”.

Igualment, la Dra. Marta Pedrosa, que ha finalitzat la seua residència a la es-pecialitat de Cirurgia General i Digestiva, ha comentat que “la meua experiència a la Ribera ha estat excel·lent, amb un gran nivell de preparació i un tracte fantàstic per part de tots els professionals. Durant estos anys, no només m’he format com a mèdica, sinó que també he après el que és el tracte humà i la sensibilitat cap al pacient”.

L’acte ha finalitzat amb el lliurament del Premi al Millor Resident 2017-2018, que s’atorga d’acord amb la qualificació en l’avaluació anual, la trajectòria investigadora del futur especialista i la seua popularitat entre els seus companys residents, i que ha recaigut en la Dra. Joana Guillén, resident de quart any de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.