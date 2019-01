La Ribera mostra els seus atractius a FITUR

Print This Post

L’espardenyà d’Alzira, la Fira Modernista de Carcaixent o el paisatge turístic de Cullera, són algunes de les senyes d’identitat que aquests municipis riberencs han promocionat en FITUR.

L’IFEMA de Madrid acull una nova edició de la Fira Internacional del Turisme, en la qual municipis de tot arreu mostren les seues qualitats en els diferents espais assignats.

La Ribera també té presència en FITUR de la mà de poblacions com Alzira, Cullera o Carcaixent, que busquen promocionar i difondre els seus atractius en aquest esdeveniment multitudinari.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, reconeix que és una cita necessària per a poder projectar la riquesa de diferents àmbits.

En la gastronomia, Alzira mostra orgullosa l’espardenyà…

Però no queda en el menjar la història, les festes d’Alzira també són un element atractiu i potent, amb dos patrimonis. La capital de la Ribera Alta també mostrarà la seua capacitat festiva.

Per altra banda, Cullera ha tirat un ‘tot dins’ per a acollir visitants disposats a gaudir del seu entorn, l’innegable atractiu com a lloc turístic, amb la gran proporció de dies solejats i les seues atractives platges, fan de Cullera un destí a tenir en compte entre persones de tot arreu.

Per a l’alcalde de la ciutat, estar present a FITUR és molt necessari, ja que el mercat està cada vegada més competitiu i la diferenciació és una de les claus de l’èxit.

Carcaixent ha acudit a FITUR amb la intenció de promocionar el seu paisatge citrícola i, sobretot, amb el cartell de la quarta edició de la Fira Modernista que tindrà lloc el pròxim mes de juny amb el tema del transport com a eix principal.

Salom desitja que la fira siga més potent cada cop i acabe sent un esdeveniment de la població.

La promoció en FITUR continuarà fins al dissabte, amb les mostres dels diferents esdeveniments, tradicions i productes que els municipis pretén difondre amb la intenció d’aconseguir visitants i consumidors, i sobretot, potenciar la localitat com a marca.