La Ruta Dolça arriba de nou a Mislata

Nou establiments de la ciutat ofereixen fins al dissabte 16 de febrer un pastís creat per a l’ocasió al preu de 1,50€

Mislata es va incorporar fa uns anys a la moda de les rutes de la tapa, amb l’objectiu de donar suport als comerços de la ciutat i especialment als del sector de l’hostaleria. Però va anar l’any passat quan la Regidoria de Comerç va decidir provar per primera vegada l’experiència amb tapes dolces. Després de l’èxit d’aqueixa primera edició, arriba ara la segona, en la qual nou establiments, en la seua majoria forns i pastisseries, participen oferint xicotets pastissos per 1,50€.

A partir de hui i fins al dissabte 16 de febrer, els veïns i veïnes de Mislata, i qualsevol persona que passada per la ciutat, podran degustar qualsevol de les nou tapes dolces que participen en aquesta campanya de dinamització comercial i, a més, votar per la que més els agrade. En aquest primer dia de ruta ja s’ha confirmat la gran acceptació entre la ciutadania. Durant tot el matí, molts són els clients que ja s’han passat per algun dels establiments participants per a provar la seua tapa dolça.

A l’èxit de la iniciativa ha contribuït també l’equip d’animació que recorre els carrers de la ciutat informant els veïns de l’activitat i repartint els fullets on apareixen els forns participants, les seues creacions i la targeta per a participar en la Ruta Dolça. A aquest equip d’animació s’han sumat aquest matí la regidora de Comerç, Mayka Tarín, i altres membres del govern municipal que han visitat els diferents forns i pastisseries. Tarín s’ha mostrat satisfeta amb l’inici d’aquesta nova edició i confia que la participació siga tot un èxit, igual que l’any anterior.

El format és el mateix que en qualsevol ruta de la tapa; els i les participants disposen d’una targeta que poden segellar cada vegada que proven un dels pastissos, i quan tenen tres ja poden votar pel seu preferit. A més del reconeixement públic que rebran els millors reposteros, els participants en la Ruta Dolça que emplenen i entreguen el seu cupó, entraran en el sorteig de multitud de regals.