La SPAB celebra amb èxit una jornada de gran solidaritat animalista a Burjassot

Una molt assolellada i agradable jornada de dissabte va acompanyar a la celebració, per part de la Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB,) de la seua VI Jornada Animalista, amb la qual el passat 1 de desembre, l’entitat va celebrar el seu desè aniversari, després de deu anys d’intens treball en la cura i la cerca de llars per als animals abandonats de Burjassot.

La jornada va començar, sobre les 11h del matí, amb una cercavila amenitzada per la Batukada Raízes, des de la Plaça de l’Ajuntament fins a l’aparcament del Pavelló Cobert, on al llarg del matí, la vesprada i la nit, van tenir lloc totes les activitats. L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb la regidora de Benestar Animal, Olga Camps i el regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Manuel Pérez Menero, van recolzar amb la seua presència aquesta jornada de solidaritat animalista i, just abans que començara la desfilada d’animals en adopció, el president de la SPAB, Juan Carlos Martínez Villanueva, els va fer lliurament als tres d’una xapa d’entitat, personalitzada amb els seus noms, com a agraïment a l’estreta col·laboració i el compromís, que l’Ajuntament i especialment aquestes dues regidories, manté amb el treball de la SPAB.

Seguint amb el seu afany d’arreplegar fons per a dedicar a cura dels animals abandonats, la SPAB celebrarà un nou rasclet solidari, especial Nadal, el pròxim 16 de desembre, en la Plaça de l’Ajuntament