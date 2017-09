Alzira, 18 de setembre del 2017. IDEA fica en marxa A la tardor… Connecta’t amb les TIC’s! una nova programació d’oferta formativa en l’ús de les noves tecnologies, per a aprendre a fer ús dels programes PREZI i Office i també un curs d’informàtica per a principiants.

Els cursos es donaran inici el 24 d’octubre, en horari de 11:30 a 13:30 hores, amb les següents especialitats: ‘Presentacions amb PREZI’, ‘Iniciació a la xarxa’ i ‘Aprenem a fer ús de l’Office’.

Per a Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic i Treball: “des d’IDEA i l’Ajuntament hem fet una aposta per la formació i donar oportunitats per a millorar la capacitació de la ciutadania, també en noves tecnologies, de forma gratuïta.”

La realització dels cursos és totalment gratuïta. Places limitades. Els/les interessats/des poden informar-se i inscriure’s en les dependències d’IDEA, c/ Ronda d’Algemesí, 4, telèfon: 96 245 51 01.