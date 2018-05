LA UNIÓ alerta dels perjudicis que suposa també per als cultius la desaparició del 50% de la cabanya apícola

Connect on Linked in

Dia mundial de les Abelles este pròxim diumenge

• Combatre la varroa hauria de ser el punt de partida

• L’organització insisteix en un etiquetatge clar de la mel

18 de maig de 2018.– LA UNIÓ, davant la celebració de la primera convocatòria del Dia Mundial de les Abelles aquest diumenge 20 de maig, vol posar l’accent en la importància i la labor que aquest insecte realitza i la necessitat de trobar solucions per a evitar que se seguisquen succeint les baixes. Per a això duu a terme aquest cap de setmana una intensa campanya en xarxes socials.

LA UNIÓ ressalta que, en l’últim any podrien haver-se produït un total de 50% de baixes en algunes zones per malalties com la varroa, que ha passat a un segon pla davant el debat europeu sobre els pesticides i que, no obstant això, seria la responsable de la desaparició de milers de ruscs a Espanya i la Comunitat Valenciana.

L’organització vol posar l’accent sobre açò que hauria de ser considerat el punt de partida i el primer pas tant per a l’Administració, com per als apicultors i tots els agents implicats, ja que sense abelles no solament no hi ha mel sinó que a més, es deixarien de pol•linitzar els cultius, una cosa que, en altres llocs com Estats Units, paguen perquè es faça.

Segons la FAO, existeixen 100 espècies de cultius que proporcionen el 90% dels aliments a tot el món, dels quals, el 71% són pol•linitzats per les abelles.

“Les nostres abelles fan una labor mediambiental de forma altruista” -afirmen des de la sectorial apícola de LA UNIÓ-. “Per a comprendre la magnitud, bastaria substituir la paraula abelles, per vaques, per exemple, no seria escandalós que en un any hagen desaparegut la meitat?” – afegeixen.

En aquest sentit, l’organització reclama major suport de l’Administració, tant en ajudes que haurien d’incorporar-se en la PAC, com en investigació per a acabar amb la varroa i, per tant l’anihilació d’aquest insecte.

L’organització Unión de Uniones, on s’integra LA UNIÓ en l’àmbit estatal, ha desenvolupat el mètode de Rasca la Cría per a combatre aquesta malaltia, amb fons propis, i ha organitzat diferents tallers i conferències per a apicultors de la Comunitat Valenciana, Astúries, País Basc, Catalunya i Castella i Lleó, entre altres comunitats autònomes.

LA UNIÓ insisteix en la importància que l’Administració s’involucre i aposte de manera contundent pel sector, obligant a utilitzar etiquetatges clars en ser una decisió que recau directament en els Estats membre i engegue igualment mecanismes de control d’importació.

Aquesta organització reclama que els apicultors professionals siguen valorats pel seu treball així com els consumidors informats de la mel que estan prenent, la seua procedència i si en la seua elaboració s’han complit els estàndards de qualitat i seguretat alimentària.